Approvato il progetto per il rinforzo del distaccamento Vigili del Fuoco

Cento. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per il rinforzo locale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di via Risorgimento a Cento, a seguito del sisma del 2012. Si tratta di lavori, per un importo complessivo pari a 124.126 euro, che prevede interventi di riparazione dei danni. Il cantiere è stato studiato in modo da garantire la permanenza e l’operatività degli operatori

Nell’edificio più recente, utilizzato come autorimessa, e nella costruzione adibita a caserma verrà eseguita una perimetrazione con catene continue. L’intervento di rinforzo locale riguarda la messa in opera di catene metalliche anche del castello per le esercitazioni.

«Renderemo così più sicuro un edificio strategico – spiega il sindaco Fabrizio Toselli -. Un’opera doverosa nei confronti dei Vigili del Fuoco, nei confronti dei quali tutta la comunità è legata da sentimenti di profonda gratitudine per la straordinaria e infaticabile attività svolta sia nell’emergenza sia nella quotidianità. Siamo consapevoli inoltre della grande importanza per il territorio di avere un distaccamento e continueremo nell’impegno di garantire gli interventi necessari a mantenerlo idoneo alle esigenze di chi vi lavora».