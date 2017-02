Non c’è stato nessun congresso locale di Si

In merito alla notizia uscita sulla stampa rispetto all’assemblea di sinistra italiana Ferrara di domenica, crediamo siano necessarie alcune precisazioni.

Domenica non si è svolto nessun congresso locale, abbiamo semplicemente provveduto all’individuazione dei delegati che saranno presenti al congresso nazionale di Rimini.

A differenza di altri territorio dove si è arrivati a comporre un unica lista, a Ferrara erano presenti due liste, una del gruppo Soffritti vicina alla line della minoranza a livello nazionale, tant’è che molti degli iscritti vicini a questa posizione non hanno partecipato all’assemblea in tutta Italia e anche a Ferrara. Era però presente una seconda lista che invece sostiene convintamente la linea che sarà vincente al congresso nazionale, cioè la creazione di un quarto polo autonomo, questa lista ha visto eleggere due delegati Alex Canella e Paola Ferrarese che porteranno il loro contributo al congresso di Rimini.

Va detto che da parte nostra non si auspica nessun commisariamento, crediamo infatti che dopo Rimini la linea sarà chiara, cioè quella dell’autonomia. Sarà chiaro che le alleanza si faranno, ma con chi come noi sostiene che il Jobs Act, la Buona scuola, lo Sblocca Italia, siano tutte politiche sbagliate e incompatibili con quello che è il nostro programma.

Infine per quanto riguarda il consigliere Fiorentini, non ha la tessera e del resto si è sempre dichiarato indipendente, starà quindi lui a decidere se seguire la nuova linea che il partito prenderà dopo Rimini, senza bisogno da parte nostra di tirare la giacchetta a nessuno. Vorremo però ricordate che in questo momento nessun assessore presente nella giunta Tagliani ha in tasca una tessera di Sinistra Italiana e il partito ancora non nato non ha di conseguenza nessun rappresentate tra le file dell’attuale amministrazione ferrarese.

Circolo Langer SI Ferrara