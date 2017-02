Sicurezza strade, Fortini chiede la sopensione dei trasporti eccezionali

Vigarano Mainarda. Dopo che la Provincia di Ferrara ha manifestato l’intenzione di chiudere alcune strade in stato di dissesto critico e come forma di protesta per i pesanti tagli governativi, il consigliere comunale Marcello Fortini (Per Noi Vigarano) ha subito presentato un ordine del giorno.

Con tale documento Fortini intende impegnare sindaco e giunta comunale nel prendere atto che esiste un reale problema sicurezza sulla strade che riguarda anche la Sp 69 “Virgiliana” e a “sostenere, in conferenza provinciale, la rivendicazione di maggiori risorse per la manutenzione”, oltre a “chiedere alla provincia di sospendere il passaggio dei numerosi trasporti eccezionali che danneggiano le strade e mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti”.