Spal. Semplici suona la carica: “A Chiavari con personalità”

di Andrea Mainardi

La Spal fin troppo bella ma sfortunata vista contro l’Ascoli ha lasciato l’amaro in bocca a tanti, non all’allenatore spallino contento di aver assistito ad una delle migliori gare stagionali dei suoi. Il prossimo impegno vedrà Giani e compagni impegnati a Chiavari sul campo della Virtus Entella, vera mina vagante del campionato che al ‘Comunale’ non perde da oltre un anno.

“La settimana è andata bene – analizza mister Semplici – ho visto tanta voglia ed impegno. Sabato scorso siamo stati bravi a non disunirci facendo una delle migliori partite fino ad ora dal punto di vista del carattere, dell’intensità e della determinazione”. Sul sintetico di Chiavari non sarà semplice giocare: “In trasferta dobbiamo scendere in campo con la stessa convinzione con cui lo facciamo in casa, non abbiamo lasciato niente al caso allenandoci tutta la settimana sul nostro campo sintetico. L’Entella in casa è molto forte, soprattutto in attacco con giocatori rapidi adatti alle ripartenze, sono una squadra da playoff e sarà un altro difficile esame per noi”.

A parte qualche acciacco la squadra sta bene: “Dal punto di vista fisico ho avuto ottimi riscontri, Lazzari oggi dovrebbe tornare ad allenarsi mentre dobbiamo valutare Antenucci che è ancora fermo a causa della febbre. In linea di massima cambierò poco, tutti coloro che sono entrati hanno sempre fatto bene ed anche i nuovi acquisti sembra giochino qui da anni”.

Sabato dunque si aspettano più che altro grandi conferme dal mister toscano per quanto riguarda la formazione iniziale. Meret sarà in porta e la linea difensiva sarà la stessa vista contro l’Ascoli ovvero Bonifazi-Vicari-Cremonesi. Giani rientra dalla squalifica ma dovrebbe accomodarsi in panchina. Sulla destra recupera Lazzari che sarà regolarmente al suo posto, in mediana conferma per Mora e Schiattarella con Arini che potrebbe scalzare Castagnetti agendo così da interditore di gioco. Probabile che si riveda anche Costa sulla sinistra che ha bisogno di prendere il ritmo partita. Davanti solo Floccari è sicuro del posto, nel caso Antenucci non dovesse recuperare è pronto Zigoni al suo posto.

Quello tra Spal ed Entella sarà il confronto tra le due squadre con l’età media più bassa del campionato (24 anni). Quello dell’andata è stato il primo ed unico precedente tra le due formazioni, al ‘Paolo Mazza’ l’Entella andò sul doppio vantaggio con Pellizzer e Caputo ma venne ripresa nel giro di un minuto dai gol di Giani e Schiattarella. La Spal poi andò anche in superiorità numerica ad inizio secondo tempo ma il risultato rimase 2-2.