Previsioni del 10 febbraio

Ferrara

Giornata all’insegna del tempo instabile con cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +3°C e +8°C

Emilia

Cieli nuvolosi al mattino con deboli piogge diffuse sulla Romagna e neve a quote molto basse sulle pianure emiliane e settori appenninici. Neve fino a 100-200 metri. Generale esaurimento dei fenomeni in serata; nuvolosità sparse nel corso della notte, ma con tempo asciutto.

Italia

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi al Nord con precipitazioni associate, nevose fino in pianura al mattino sul nord-ovest, a quote collinari altrove. Migliora in nottata a partire dalle regioni occidentali. Nuvolosità compatta su tutte le regioni centrali con piogge sparse e localmente intense sulle Marche, più stabile invece sulla toscana. Neve a partire dai 1300 metri in Appennino. Cessano le precipitazioni poi in serata e nottata su tutte le regioni.

Tempo instabile su quasi tutti i settori del Sud Italia e caratterizzato da fenomeni diffusi e localmente intensi al mattino e pomeriggio. Graduale miglioramento in serata e nottata. Quota neve sui 1400 metri sui rilievi appenninici.

Temperature stabili o in lieve aumento sui settori tirrenici nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it