La pianistra Rina Cellini torna al Ridotto

Torna Rina Cellini al Ridotto per un nuovo recital solista. Sabato 11 febbraio alle 17 la popolarissima interprete, veneziana di nascita e formazione ma ferrarese adottiva, propone un sontuoso programma con alcuni dei suoi autori e brani prediletti: l’amabilità della Sonata n. 12 di Haydn, un Mozart metafisico (quello dell’Adagio K. 540) e “Les Adieux” l’unica Sonata per pianoforte di Beethoven a programma, dedicata alla descrizione dell’abbandono di Vienna e del ritorno in città dell’arciduca Rodolfo d’Austria durante la guerra franco-austriaca.