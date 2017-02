Strade. Rendine: “Tagliani si occupi anche delle strade del comune”

“Avendo appreso di come il presidente della provincia si sia lamentato della pericolosità di alcune strade del territorio, chiamando in causa organi superiori e manifestando la possibilità di chiusura di alcuni tratti, mi chiedo: perché il presidente non manifesta anche le anomalie e deficienze delle strade di pertinenza del sindaco di Ferrara”.

Inizia così Francesco Rendine, consigliere comunale di Gol, la sua nota polemica contro il sindaco e presidente della Provincia Tiziano Tagliani, dopo che lo stesso ha avanzato mercoledì l’ipotesi di chiusura di alcune strade provinciali dissestate per via della mancanza di fondi per il loro ammodernamento.

La polemica di Rendine è costruita sulla base di alcune situazioni considerate poco sicure nelle strade di pertinenza del Comune e dunque di Tagliani nella veste di sindaco. La prima è quella di via Ponte Rigo, che da via Pomposa porta nel centro abitato di Albarea. “Su questa via contorta – scrive Rendine – larga 4 metri, c’è il limite di 90 km/h mentre su via Pomposa, larga oltre 6 metri, da cui dirama detto stradello, c’è limite di 70 km/h con controllo tutor di velocità. Perché i due amministratori non si parlano cercando di eliminare detta incongruenza?”.

Non solo: “È poi pittoresco che la larghezza di alcune strade – continua Rendine – forse a causa di permessi forniti troppo frettolosamente, sia incompatibile col codice della strada come evidenzia la foto a lato che mostra come il passaggio riservato alle auto in via Comacchio sia largo 1,75 metri mentre la pista ciclabile a lato è larga oltre 2,5 metri. Perché i passaggi per le biciclette sono più ampi dei passaggi riservati alle auto?”.

Ma Rendine prende ad esempio anche una strada ‘nuova’ per evidenziare le carenze nella costruzione: “Prescindendo poi da segnaletica e permessi Il sig. sindaco dovrebbe costruire strade che abbiano qualità e durata accettabile”, scrive il consigliere di Gol, riferendosi a via Caretti “che, nonostante la recente asfaltatura, con poche gocce d’acqua evidenzia la presenza di ormaie dovute al transito dei mezzi; dette lingue d’acqua possono facilmente compromettere la stabilità di veicoli in marcia. Perché il sindaco – conclude Rendine – quando fa gli appalti non chiede una garanzia di 10 anni alle ditte che realizzano tali opere?”.