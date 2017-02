Guida ubriaco, provoca un incidente e offende i carabinieri intervenuti. Un ragazzo albanese di 25 anni è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza.

E’ successo nel corso della notte appena trascorsa a Ferrara su via Pomposa dove il giovane ha causato un sinistro senza coinvolgere altre autovetture. Sul posto per gli accertamenti si sono portati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri che hanno accertato che il 25enne era al volante con un tasso alcolemico elevato.

Durante il controllo, il ragazzo ha proferito frasi oltraggiose nei confronti dei militari operanti ed è stato quindi denunciato in stato di libertà alla competente procura per, oltre alla guida in stato di ebbrezza, oltraggio a pubblico ufficiale.