Emergenza strade, Fabbri (Ln): “La Regione sblocchi i fondi”

“Quali le ragioni del mancato finanziamento regionale per la sicurezza della viabilità nella provincia di Ferrara?”. A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta, è Alan Fabbri (Ln). Nella seduta dello scorso 8 febbraio, si legge nell’atto ispettivo, nel Consiglio provinciale di Ferrara si è parlato delle criticità presenti nella rete viaria provinciale. Si rendono necessari, spiega il consigliere, “cospicui investimenti che l’ente provinciale, a causa dei pesanti tagli governativi, al momento non è in grado di garantire”. Per sanare, prosegue, “tutte le criticità degli oltre 850 chilometri della rete viaria ferrarese servirebbero all’incirca 40 milioni di euro”.

Stando a quanto riportato sulla stampa, evidenzia inoltre il capogruppo della Lega, “non arriveranno nemmeno i 480.000 euro di fondi regionali annunciati nei mesi scorsi”. Viste le forti criticità riscontrate dai tecnici, aggiunge Fabbri, “il Consiglio provinciale di Ferrara ha avanzato l’ipotesi di chiudere, per motivi di sicurezza, interi tratti viari”. La tratta, sottolinea, “che attraversa il Mezzano, la strada provinciale 65 che collega San Nicolò a Consandolo e la 468R da Mirabello a Casumaro presentano un tale grado di pericolosità da essere, già ora, preclusi a diverse tipologie di mezzi”. Il consigliere chiede quindi alla Giunta di “intervenire urgentemente per far fronte alle esigenze finanziarie della Provincia di Ferrara, per garantire la sicurezza stradale, evitando così la chiusura di intere tratte che inevitabilmente comporterebbe enormi disagi e forti proteste da parte dei cittadini”.

Fabbri non solo chiede lo sblocco dei finanziamenti, ma attacca anche il Pd. “Il Pd – va all’attacco Fabbri – non può continuare a giocare allo scaricabarile con se stesso: quando è stata approvata la Riforma Delrio, alle Province sono state tolte le risorse, ma non le competenze. Compresa quella per la manutenzione delle strade. Ora, sentendo Tagliani, scopriamo che il problema è dovuto alle istituzioni di livello superiore (tutte governate dai democratici, dallo Stato alla Regione; ndr) che non trasferiscono sufficienti risorse agli enti preposti alla manutenzione stradale. Insomma, siamo alle comiche”. Peccato, sottolinea Fabbri, che a nessuno venga voglia di ridere, “perché sono gli automobilisti, dall’Alto Ferrarese al mare, a fare i conti con una rete stradale diventata un autentico colabrodo. Se la Regione ha promesso risorse alle province, per risistemare le strade, lo faccia in fretta. Perché l’inverno è ancora lungo e non possono essere gli automobilisti a pagare, come sempre, le mancanze e gli errori del Pd”.