Ragazzini picchiano il proprietario del negozio per dei trucchi

L’intento era quello di rubare dei trucchi ma, quando sono stati scoperti dal proprietario, la situazione è sfuggita di mano e il furto si è trasformato in una rapina in concorso. Nei guai un giovane ucraino, Y.S., di 21 anni e due ragazze minorenni di Ferrara che, uscite da scuola, avevano deciso di passare un pomeriggio da ladruncole sfidando la legge.

E’ successo martedì scorso, alle 15.30 circa, a Ferrara all’interno del “Top Mercaton” in via via Bentivoglio. I ragazzi, dopo aver oltrepassato le casse con cosmetici sottratti dagli scaffali, hanno aggredito, colpendolo con un pugno, il proprietario dell’esercizio commerciale che ha riportato un trauma all’occhio destro.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Pontelagoscuro che hanno tratto in arresto il 21enne e le due minorenni nella flagranza del reato di rapina in concorso. La refurtiva, il cui valore complessivo era pari a 40 euro circa, è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Nel corso del giudizio con rito direttissimo, avvenuto nella giornata di mercoledì, gli arresti sono stati tutti convalidati: le due ragazze minorenni sono state tuttavia scarcerate ed il ragazzo è stato sottoposto all’obbligo della firma presso la Stazione Carabinieri di Pontelagoscuro.