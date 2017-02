Il Cristal ufficialmente affiliato agli Spal Clubs

di Simone Pesci

Bondeno. L’apertura di nuovi Spal Club, che va di pari passo all’affiliazione degli stessi al maggiore Centro di Coordinamento, è un’attività che, grazie ai risultati ottenuti sul campo dai giocatori di Semplici, procede in maniera febbrile. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, infatti, il bar Cristal di Bondeno, uno dei feudi storici del tifo biancazzurro, ha festeggiato l’affiliazione al Centro di Coordinamento Spal Clubs.

Un evento al quale la società biancazzurra non ha voluto mancare, inviando sul posto uno dei giocatori più rappresentativi della promozione in B: l’attaccante Gianmarco Zigoni. “Con tutto questo entusiasmo abbiamo fatto ripartire questo club – esordisce il presidente Gabriele Grazzi -. Un club che ha una tradizione più che ventennale e che sono molto onorato di presiedere, la mia prima partita allo stadio fu uno Spal-Roma 0-1 degli anni ’60. Parlare di serie A – continua Grazzi- è eccessivo, ma la cosa che apprezzo di più di questa gestione Colombarini è che è una società con pochi eguali in serie B, ci sono tutti i presupposti per toglierci tante soddisfazioni, anche in futuro.”

A fargli eco è il vice-presidente Franco Pesci, titolare del locale che ospita la sede del club e per questo padrone di casa: “Attorno alla Spal c’è una bellissima atmosfera, è stato facile decidere, insieme al consiglio, di affiliarci al Coordinamento. Ora speriamo che le cose continuino così e che i circa 30 iscritti al club crescano sempre di più.”

All’aperitivo ha partecipato anche il sindaco di Bondeno Fabio Bergamini che dalla Spal ha ricevuto in regalo un pallone biancazzurro, una maglia autografata da Zigoni, invece, per il presidente del club Grazzi.