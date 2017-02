Un comitato per verificare i fondi della ricostruzione

Si è costituito un comitato spontaneo per la verifica dell’erogazione dei fondi per la ricostruzione in Emilia, dopo il terremoto del maggio 2012.

Il comitato assume la denominazione di “Cvr” (Comitato Verifica Ricostruzione) ed è composto da Daniele Biancardi, Lorenzo Baruffaldi, Mirco Gallerani, Marco Mattarelli, Michele Testa, Gilberto Tosello, Nelson Zagni e Andrea Zaniboni.

“Il Cvr – fanno sapere i membri – è aperto a tutti coloro che vorranno aderire al principio di cui il comitato si fa promotore, per il quale i fondi (denaro di tutti i cittadini) destinati alla ricostruzione post-sisma debbono essere conferiti esclusivamente a soggetti che hanno ricostruito immobili realmente danneggiati dal terremoto ed erano utilizzati al momento degli eventi tellurici”.