‘Frittata’ sull’Adriatica, si ribalta un camion di uova

(foto di Riccardo Scardovelli)

Argenta. Un autotreno carico di uova, dell’azienda Eurovo, si è ribaltato sulla Variante A della Statale 16 Adriatica facendo una… frittata.

Nessuna grave conseguenza per il conducente, che è uscito illeso dall’abitacolo, ma gran parte del carico è rimasto irrimediabilmente danneggiato (si stima che siano andate perse circa 400mila uova). È successo alle 17 nel tratto nuovo dell’Adriatica in direzione Argenta, al chilometro 3+300, dove il camion, per cause in corso di accertamento, è uscito da solo dalla sede stradale andando ad rovesciarsi su un lato al margine della carreggiata.

Sul posto si sono portati i mezzi dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Longastrino per i rilievi dell’incidente. I militari hanno poi avvisato il personale dell’Anas per la viabilità e la pulizia del sedime lasciato sulla strada. Le circa 400mila uova del carico si sono sparse ai bordi della carreggiata, senza infrangersi quindi sull’asfalto.

Nella mattina di giovedì l’automezzo verrà portato via con un’autocarro dell’Aci.