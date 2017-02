Torna la “Love Walk” in nome dell’amore e della beneficenza

Ferrara sarà invasa da palloncini a forma di cuore per San Valentino. Il simbolo del romanticismo sorvolerà la testa dei partecipanti alla seconda edizione della “Love Walk”, una camminata dell’amore e della solidarietà organizzata per l’associazione Ado che si terrà domenica 12 febbraio per anticipare di due giorni la festa degli innamorati.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione Ado che si occupa da anni di fornire cure palliative di elevata qualità alle persone con patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata a domicilio, in ambulatorio e in hospice, prendendosi cura in modo globale del paziente e dei famigliari.

Tutti i partecipanti riceveranno un palloncino a forma di cuore da attaccare al polso e da portare durante la camminata. Il ritrovo è fissato alle 10.30 alla pasticceria “Centro Storico” in corso Martiri della Libertà 12. Da qui partirà un giro podistico non competitivo di circa 5 km, passando per corso Martiri, viale Cavour fino al Belvedere per salire sulle mura, percorrere le mura fino alla “Casa del Boia”, quindi scendere, arrivare in Ercole I D’Este ed arrivare di nuovo in Corso Martiri. Il rientro è previsto alle 11.45 circa con tanto di dolce sorpresa da ritirare in pasticceria.

Il costo è di 10 euro, comprensivi di dolce e palloncino. Per informazioni e iscrizioni contattare Feshion Coupon, organizzatrice dell’evento, al numero 3495878324 o scaricar il copuon sul sito www.feshioncoupon.it/love-walk.