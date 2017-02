Solidarietà al gioielliere derubato

Ascom Confcommercio esprime la sua totale solidarietà al negoziante – l’associato Scopa Gioielli – vittima di furto nella sera di martedì. Episodio che poi grazie al senso civico di alcuni cittadini ha permesso alle Forze dell’Ordine di arrestare il colpevole.

“Ma al di là del singolo ed ultimo episodio in ordine di tempo – afferma l’associazione – assume sempre maggiore importanza la nostra iniziativa di Ascom e Fipe Confcommercio, lanciata all’inizio del mese scorso, per realizzare seminari sulla sicurezza nelle attività commerciali”.

Il primo appuntamento si terrà nella sala Conferenze della Camera di Commercio a Ferrara il prossimo 16 febbraio (a partire dalle ore 14,30). Questo seminario si svolgerà con la collaborazione preziosa della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri che hanno congiuntamente redatto un agile Vademecum su queste tematiche di grande quotidianità ed attualità che richiedono comportamenti adeguati e corretti per effettuare la prevenzione ma anche sul come comportarsi durante e dopo un fatto criminoso: quali attenzioni tenere, quali comportamenti segnalare per fare alcuni esempi.

Il seminario è aperto a tutta la cittadinanza con particolare riferimento agli operatori dei commercio e dei pubblici esercizi e che sono spesso gli obiettivi sensibili dei malintenzionati. L’iniziativa poi verrà replicata sull’intero territorio provinciale.