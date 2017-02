I No Triv tornano all’attacco contro le trivellazioni

Masi Torello. Un faccia a faccia tra i comitati No-Triv, il mondo dell’ambientalismo ferrarese e M5S con Maria Rita D’Orsogna, docente di fisica presso il dipartimento di matematica della California State University at Northridge a Los Angeles, ambientalista impegnata da anni sul fronte dell’opposizione alle trivellazioni per estrazione idrocarburi.

L’incontro è in programma sabato 11 febbraio alle 21 presso la sala biblioteca di Masi Torello, in via Comacchio, 158/a. All’evento parteciperanno il parlamentare M5S Vittorio Ferraresi e il sindaco Riccardo Bizzarri di Masi Torello, territorio interessato dal permesso di ricerca “Portomaggiore” e dall’istanza di pozzo esplorativo “Malerbina 1”. E’ prevista anche la partecipazione del presidente del Consorzio di Bonifica Franco Dalle Vacche.

L’obiettivo della serata sarà quello di elaborare, assieme all’illustre studiosa e ai rappresentanti istituzionali, nuove strategie di opposizione alle trivellazioni per estrazione idrocarburi, alla luce del quadro normativo attuale e degli strumenti di cui possono disporre sia le amministrazioni locali, che le popolazioni dei territori interessati.

La serata è aperta alla cittadinanza, in particolare sarà importante la partecipazione di tutti coloro che sono disposti a collaborare ad azioni concrete di opposizione sulle aree della provincia interessate da permessi di ricerca e istanze di pozzi esplorativi o di estrazione metano, a tutela del fragile territorio ferrarese.