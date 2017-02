Fidapa sostiene l’imprenditoria femminile

Sabato scorso si è svolto a Bevilacqua in provincia di Verona il convegno nazionale sull’imprenditoria femminile organizzato da Fidapa Bpw Italy, convegno al quale ha partecipato anche la sezione di Ferrara con la propria presidente Susanna Benetti.

Il tema dell’imprenditoria è stato affrontato privilegiando la valorizzazione delle specificità femminili, come l’intuizione, l’innovazione, la creatività, guardando all’imprenditoria da un altro angolo visuale, nel quale la creatività e l’innovazione prevalgono sulle modalità di attuazione.

Si è ragionato quindi di come poter “dar gambe” a sogni imprenditoriali nel campo dei servizi o dell’impresa, quando dubbi, incertezze, insicurezze ne frenano l’attuazione.

E si è trovata risposta: con il “Creativity Camp” un bando pubblico, ideato e promosso da Fidapa Bpw Italy, ma di fatto un volano di fattibilità progettuale per la realizzazione di un sogno imprenditoriale: piccolo o grande, ambizioso o contenuto.

Il bando è declinato in due categorie. Nella prima i requisiti sono molto “larghi” perché questa categoria si rivolge a tutte le donne, di tutte le età, non necessariamente socie. E’ sufficiente possedere un sogno, un’idea, un progetto (nei servizi, nell’imprenditoria…), che si immagina fattibile in termini di energia personale e di vision complessiva, ma arenato nel limbo dell’immaginazione per la complessità degli adempimenti burocratici e per la mancanza di una competenza specifica.

Nella seconda il requisito prioritario è essere socie imprenditrici Fidapa e in questo ruolo mettersi a disposizione con la propria acquisita esperienza e competenza e aiutare altre a crescere. Chi “vince” in questa categoria acquisisce ore di formazione donate da socie esperte che si propongono per aiutare a promuovere nuove idee e l’impegno di attivare tutte le connessioni (amministrative, informatiche, normative…) utili alla realizzazione dell’impresa.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate nell’apposito formulario, disponibile sul sito www.fidapa.org, e fatte pervenire entro e non oltre le 13 del 28 febbraio. Per saperne di più e prendere visione di tutti i documenti visitare il sito fidapa.org/index.php/temi/entrapreneurship/creativity-camp-fidapa-bpw-italy.