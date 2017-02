‘Primo e ultimo’ al De Micheli Danza Festival

Copparo. Nell’ambito della rassegna De Micheli Danza Festival oggi giovedì 9 febbraio, alle ore 21, il Teatro Comunale De Micheli ospita lo spettacolo “Primo e ultimo” a cura di Mualem/De Filippis Dance Projects, direzione artistica Cantieri Culturali Creativi, Compagnia internazionale italo/israeliana, coreografia e interpretazione di Michal Mualem e Gianalberto De Filippis.

L’incontro tra Michal Mualem e Gianalberto De Filippis risale al 2003, impegnati entrambi nel lavoro con la Compagnia di Sasha Waltz in Berlino. Nel 2005 crearono il primo duetto, “In Between”, duetto che, come il titolo stesso suggerisce, racconta ciò che accade all’interno della relazione di una giovane coppia, i giochi, la continua ricerca reciproca, il continuo camminare insieme, sostenersi e intrecciarsi. Dopo circa sei anni decisero di ritornare a lavorare su un nuovo duetto, ancora parlando della relazione di coppia, ma in una fase del percorso completamente diversa; probabilmente più maturi, dopo la nascita, fra l’altro, del loro primo figlio. Con questo duetto si apre uno sguardo sulle luci e le oscurità di una relazione, sulla ripetitività dei giorni e delle situazioni, sui bisogni e le aspettative, sui momenti di incomprensione e su ciò che incominciarono a “non dirsi” più…

Per informazioni 0532 86480, www.teatrodemicheli.it