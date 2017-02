Previsioni del 9 febbraio

Ferrara

Condizioni di tempo stabile con nuvolosità anche compatta per l’intero arco della giornata, ma senza fenomeni. Peggioramento nel corso della notte con deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +1°C e +9°C.

Emilia

Cieli generalmente nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, con possibili nevicate in appennino oltre i 200-500 metri. Peggioramento nelle ore serali con piogge sparse sulle pianure emiliane e sulla Romagna con fenomeni localmente intensi. Precipitazioni diffuse su tutti i settori anche in nottata con neve anche a bassa quota.

Italia

Al Nord cieli in genere nuvolosi o molto nuvolosi con deboli nevicate a bassa quota sulle Alpi occidentali e lungo l’Appennino emiliano. Qualche schiarita in più si affaccerà sul Triveneto. Nuvolosità a tratti compatta su gran parte delle regioni centrali con piogge sparse e neve a partire dagli 800-900 metri in Appennino. Precipitazioni più deboli sui settori tirrenici e clima più asciutto sulla Toscana centro-settentrionale.

Tempo instabile su quasi tutti i settori dell’Italia meridionale, caratterizzato da fenomeni temporaleschi localmente intensi al mattino tra Sicilia e bassa Calabria. Quota neve in calo fino a 1000 metri sui rilievi molisani, più in alto invece sui monti della Sila.

Temperature in diminuzione sia nei valori massimi su tutta la Penisola, che nei valori minimi al Nord.

