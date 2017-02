Un Mozart in chiave hollywoodiana con ‘Il ratto dal serraglio’

Prosegue la Stagione Lirica 2016/2017 con ‘Die Entführung aus dem Serail’ (Il ratto dal serraglio) di Mozart che sarà in scena al Teatro Comunale di Ferrara venerdì 10 febbraio alle ore 20 e domenica 12 alle ore 16. L’allestimento è frutto della collaborazione tra il Teatro Comunale di Treviso e la Philadelphia Opera Company, con la regia dello statunitense Robert B. Driver, storico direttore artistico della Philadelphia Opera Company, le scene ed i costumi di Guia Buzzi. Prosegue la Stagione Lirica 2016/2017 con ‘Die Entführung aus dem Serail’ (Il ratto dal serraglio) di Mozart che sarà in scena al Teatro Comunale di Ferrara venerdì 10 febbraio alle ore 20 e domenica 12 alle ore 16. L’allestimento è frutto della collaborazione tra il Teatro Comunale di Treviso e la Philadelphia Opera Company, con la regia dello statunitense Robert B. Driver, storico direttore artistico della Philadelphia Opera Company, le scene ed i costumi di Guia Buzzi.

Il ratto dal serraglio, primo autentico capolavoro nel catalogo teatrale di Mozart, venne composto tra il 1781 e il 1782 dietro commissione dell’imperatore Giuseppe II, mettendo in musica un libretto di Johann Gottliebe Stephanie sul tema alla moda del “Turco generoso”. Il successo fu clamoroso e lo impose in breve nei principali teatri europei.

La regia di Robert Driver immerge il Ratto nell’atmosfera di un’ironica spy story hollywoodiana di inizio Novecento, con tanto di titoli di testa, antefatto ed epilogo proiettati su fondo della scenografia a rafforzare l’accostamento al mondo del cinema. I contributi multimediali (foto e filmati degli anni ’10) sono di Lorenzo Curone e le luci di Roberto Gritti.

Sul podio del Teatro Abbado salirà Francesco Ommassini, direttore conosciuto ed apprezzato dal pubblico cittadino, alla guida dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e del Coro del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia preparato da Francesco Erle. Il cast, di ottimo livello e grande esperienza vocale ed attoriale, riunisce Bruno Praticò nel ruolo parlato di Selim, l’italo-americana Jeanette Vecchione-Donatti in quello sopranile di Konstanze; Daniela Cappiello, anch’essa in molte occasioni già applaudita dal pubblico ferrarese, impersonerà la brillante Blonde e lo spagnolo Marc Sala – suo omologo maschile – il servitore Pedrillo; ai viennesi Martin Piskorski e Manfred Hammer il compito di interpretare i rispettivi ruoli di Belmonte e Osmin, tenore e basso.

Dopo i rossiniani Un turco in Italia (2015) e L'Italiana in Algeri (2016), la scelta del Ratto viene a completare la trilogia turchesca e si inserisce, come i precedenti allestimenti, nel progetto di avvicinamento all'opera lirica del pubblico più giovane. In coerenza con questo approccio didattico e divulgativo i dialoghi parlati propri del Singspiel, genere a cui Die Entführung appartiene, saranno recitati in lingua italiana.

Il prezzo dei biglietti va da 15 a 63 euro. Per i giovani entro i 30 anni è prevista la riduzione del 50% sul prezzo del biglietto intero. Ricordiamo inoltre le formule Lirica in famiglia (biglietto a 5 euro per ragazzi sino a 12 anni accompagnati) e Under 20 (9 euro sino a 20 anni).