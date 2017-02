Un’Avocetta ferita in piazzale Kennedy

Un ritrovamento eccezionale in piazzale Kennedy. Oggi è stato infatti portato al Cras-Giardino delle Capinere della Lipu, in via Porta Catena, un esemplare di Avocetta-Recurvirostra avosetta .

Un uccello molto bello, come si può vedere anche dalla foto, ma soprattutto una specie non numerosissima che si può vedere in periodo riproduttivo nelle valli del Delta del Po, senza grosse difficoltà. Però questo esemplare, come detto, è stato trovato in piazzale Kennedy a Ferrara, ed è questa l’eccezionalità per un animale legato strettamente agli ambienti acquatici.

Purtroppo l’animale presenta una profonda ferita al collo ed è stato immediatamente sottoposto a cure intensive dai volontari della Lipu e tenuto in stretta osservazione, in collegamento continuo con il veterinario.