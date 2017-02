Porge ai carabinieri 20 euro per evitare la denuncia: arrestato

Comacchio. Poteva ‘cavarsela’ con una denuncia e il sequestro del mezzo, ma ha cercato di corrompere i carabinieri con due banconote da 10 euro. Per lui, il 38enne rumeno P.N.D., con domicilio in Italia, è scattato l’arresto nella flagranza del reato di istigazione alla corruzione.

L’uomo alle 11 di ieri, martedì 7 febbraio, è stato fermato dai militari diella Stazione di Porto Garibaldi mentre percorreva la Statale Romea in località Collinara su una vettura di grossa cilindrata con targa estera. Durante il controllo il conducente ha manifestato segni di agitazione, inducendo così i carabinieri ad approfondire gli accertamenti sul mezzo, a bordo del quale, dopo un’attenta perquisizione, sono stati rinvenuti un bastone in legno della lunghezza di oltre 50 centimetri, un coltello a serramanico di grandi dimensioni e una bomboletta di spray urticante di genere proibito.

A carico del 38enne è stata dunque avviata la compilazione sul posto degli atti di polizia giudiziaria finalizzati a una sua denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria. In quel frangente il rumeno si è avvicinato ai militari offrendo del denaro contante, 20 euro, che ha esibito palesemente, chiedendo ripetutamente loro di non procedere al sequestro di quanto rinvenuto sul veicolo e alla successiva denuncia. A quel punto gli uomini dell’Arma, trovandosi nella flagranza del reato di istigazione alla corruzione, hanno dichiarato l’uomo in stato di arresto, conducendolo presso la caserma di Porto Garibaldi per la successiva compilazione degli atti e procedendo al sequestro di tutto il materiale rinvenuto e ritenuto corpo del reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.