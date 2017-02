Le Pecore nere di Benni a Comacchio

Comacchio. La quinta edizione di Comacchio a Teatro, la stagione teatrale in Sala Polivalente a Palazzo Bellini realizzata sotto la direzione artistica di Massimiliano Venturi, prosegue con uno degli eventi più attesi dal pubblico. Sono stati infatti numerosi gli abbonati che nel questionario di gradimento somministrato al termine della stagione 2016 hanno segnalato lo spettacolo Le Beatrici come il più gradito.

Le attrici di Bottega Rosenguild, che proprio a Comacchio avevano concluso la fortunatissima tournee durata quasi quattro anni con il lavoro scritto e diretto da Stefano Benni, ritornano sul palco della Sala Polivalente di Palazzo Bellini con il nuovo spettacolo realizzato assieme all’autore bolognese, Pecore nere.

Una coproduzione tra Teatrino dei Fondi e Regione Toscana, che ha debuttato con successo nel programma dell’ultima edizione del prestigioso Mittlefest. Dopo il successo di Beatrici, Stefano Benni scrive e dirige una nuova piece tutta al femminile, senza rinunciare alla provocazione graffiante tipica della sua cifra stilistica. Al centro della scena sono una diva delle telenovelas, adultera compulsiva, un’ape operaia con nostalgie leniniste ed una labrador ad un passo dal manicomio perché non riesce ad amare il padrone.

Tre creature, tre femmine, tre personaggi che non temono la propria personalità, e che ritrovandosi in una notte turbolenta e sorprendente aiuteranno una vecchia amica costretta in ospizio a ritrovare la parola. Quattro pecore nere che ci faranno divertire, commuovere e sognare con le loro contraddizioni. Quattro donne che ci insegneranno ad amare la vita fino a cantarla.

Come ha detto Stefano Benni in un’intervista, ‘il teatro serve a sopravvivere, a vivere meglio e far sì che i marziani che ci guardano dall’alto non ci distruggano’: la sua penna e la sua regia tornano qui sul palcoscenico rendendo a pieno il suo stile sagace, caustico ed ironico, delineando maschere contemporanee sull’asse dell’essere femminile, personaggi vitali, grotteschi e graffianti, in un contesto surreale che porterà lo spettatore a calarsi nell’universo dell’autore bolognese.

L’appuntamento è per venerdì 10 alle ore 21, in Sala Polivalente a Palazzo Bellini (via Agatopisto 7, Comacchio); apertura biglietteria dalle ore 20. La prevendita per tutti gli spettacoli in cartellone continua ogni martedì in Biblioteca a Palazzo Bellini (ore 15-18) e on line sul sito www.comacchioateatro.it (adulti 10 €, ragazzi 6 €, carnet 3 ingressi dedicato ai soci Coop 25 €). Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 17/02, è vedrà protagonista Giorgio Comaschi che presenterà in esclusiva per Comacchio a Teatro l’anteprima nazionale del suo nuovo spettacolo. Infoline 349 0807587 – info@comacchioateatro.it.