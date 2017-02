Arrivano contributi per le associazioni

Provengono dal Fondo sociale locale, finanziato da fondi regionali, i contributi che saranno assegnati dal Comune di Ferrara a una serie di associazioni e altri soggetti del territorio promotori di iniziative sociali.

Nello specifico si tratta di 15.000 euro al Centro di ascolto uomini maltrattanti, per il contrasto alla violenza nelle relazioni di intimità; 10.000 euro al Centro di Solidarietà Carità per l’attività svolta nel 2016; 6.000 euro all’Associazione Anche loro di Ferrara, per la realizzazione dell’iniziativa “Sostegno a famiglie e giovani adulti in difficoltà”.

Vengono poi 9.000 euro per l’erogazione di un premio di riconoscimento alle aziende che hanno raggiunto i risultati previsti all’interno del progetto “dall’accoglienza all’autonomia: interventi di formazione, avviamento e inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati” accordo quadro “Patto per Ferrara”; 6.000 euro al comitato Alba Nuova di Ferrara, per la realizzazione del progetto di accoglienza e condivisione per famiglie in gravi difficoltà socio abitative, igienico sanitarie ed economiche in collaborazione con altre associazioni di volontariato ed i servizi sociali; 4.840 euro all’associazione Aias di Ferrara per la gestione degli “appartamenti automatizzati” di via Ungarelli e via Cicognara; 3.000 euro ad Agire sociale Centro servizi per il volontariato di Ferrara per il progetto: “Emporio solidale il Mantello”; 400 euro all’Unione donne in Italia (Udi) di Ferrara per il progetto: “denatalità: problemi e prospettive”.