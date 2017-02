Metà delle multe per la sicurezza stradale

Il 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sarà destinata dal Comune di Ferrara, negli anni 2017, 2018 e 2019 a interventi per la sicurezza della circolazione, in base a quanto previsto dall’articolo 208 dello stesso Codice della Strada (D.lgs 285/1992).

Lo ha stabilito la giunta del Comune di Ferrara che ha precisato per il prossimo triennio la metà delle somme introitate dalle contravvenzioni sarà destinata ad attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, a interventi riguardanti la segnaletica, la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli e a favore della mobilità ciclistica, e ad altre finalità di miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale.