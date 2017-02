Il 24 febbraio Ferrara ‘si illumina di meno’

E’ in agenda per il prossimo venerdì 24 febbraio la Giornata 2017 del Risparmio energetico cui anche Ferrara non farà mancare, come di consueto, la propria adesione. Promossa per il tredicesimo anno consecutivo dalla trasmissione radiofonica di Radio2 ‘Caterpillar’ la campagna ‘M’illumino di meno’ è dedicata quest’anno al tema della condivisione come strategia per risparmiare energia e produrre buona energia sociale.

Come per le passate edizioni, il Comune di Ferrara testimonierà il proprio supporto all’iniziativa con lo spegnimento, dalle 18,30 alle 20, del 24 febbraio dell’illuminazione artistica monumentale di piazza XXIV Maggio (illuminazione artistica dell’acquedotto monumentale, ad eccezione delle luci funzionali all’ingresso della struttura); dell’illuminazione artistica di corso Martiri della Libertà e piazza Trento Trieste, che comprende l’illuminazione della facciata e della fiancata del Duomo, quella del campanile e quella della Torre della Vittoria; e dell’illuminazione artistica delle Mura (ad eccezione di via Bacchelli).

Dal Comune giungerà inoltre un invito ai cittadini a osservare il “silenzio energetico” riducendo al minimo l’uso di luci ed elettrodomestici nella giornata del 24 febbraio e, in riferimento al tema della condivisione, un invito a dare un passaggio in auto ai colleghi, a organizzare cene collettive nei condomini, ad aprire le proprie reti wireless ai vicini e in generale a condividere le proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità.

Un ulteriore invito sarà rivolto alle scuole di ogni ordine e grado cui sarà richiesto di manifestare simbolicamente il proprio amore per il Pianeta e l’adesione a nuovi stili di vita con un minor impatto ambientale, sviluppando il tema della condivisione che si presta per molte chiavi di lettura disciplinari. Le classi potranno inoltre manifestare simbolicamente l’adesione spegnendo le luci non necessarie e riducendo al minimo l’illuminazione artificiale nella mattinata del 24 febbraio.

Maggiori dettagli sull’iniziativa alle pagine web di: Centro Idea e Caterpillar