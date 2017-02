Bondi fatale alla Virtus

Ingresso vietato ai deboli di cuore quando in campo scendono Bondi Ferrara e Virtus Bologna: in questa stagione ormai è un must. E per le V nere ancora una volta fatale è l’ultimo secondo contro gli estensi. Prima con un overtime rubato in volata e poi, sul regale parquet dell’Unipol Arena, con una bomba di Cortese all’ultimissimo decimo che regala la vittoria a Ferrara.

85-88: la vince la Bondi, ancora, in una gara emozionante e piena di pathos in cui estensi e felsinei si sono sfidati a viso aperto, fin dalle prime battute e per tutto il match. Ferrara è arrivata carica, granitica, motivata, mentre la Virtus è apparsa in affanno: due quarti tutti Bondi, poi la reazione bolognese, Ferrara che arranca, ma non tira i remi in barca, rimane agganciata alla gara, sebbene il pallino della sfida sembra ormai nelle mani delle V Nere. La Bondi non molla, pasticcia, fatica, la Virtus si rianima, ma nella lotta punto a punto un pizzico di fortuna e una tripla allo scadere di Cortese regalano la grande gioia alla Bondi che con coach Furlani fa 2/2.

Non era scontato, neanche un po’, alla vigilia in casa Bondi si era detto di giocare senza pressione, senza pretendere nulla, sopperendo alla qualità e quantità della Virtus con la giusta faccia. E Ferrara ha risposto presente, con un primo quarto che ha travolto Bologna.

Estensi perfetti da 3, una buona difesa e scelte di tiro giuste, palle perse limitate: faccia tosta e testa sulle spalle. Per contro la Virtus attraversa il momento meno brillante della propria stagione, ancora senza Ndoja, con uno zoppicante Kenny Lawson (poi costretto ai box) e con il morale sotto il livello di guardia, imprecisa, spenta, caotica. Cortese è un martello pneumatico, Moreno gioca per la squadra: assist e regia, tutti portano il proprio mattoncino. Al 7’ è 11-19, al primo stop 23-33: chi mai l’avrebbe detto.

La Virtus prova a ruggire nel secondo quarto, ma Ferrara fa di tutto per tenerla in doppia cifra di distacco (32-43, 37-48), Bowers e Pellegrino fanno il disastro in area e Cortese ha la mano caldissima, tanto che a fine primo tempo Ferrara tira con il 70% da 3 punti e guarda la Virtus da 10 gradini più in alto: 44-54.

Poi la lotta si fa dura, la Virtus dimostra di essere acciaccata, ma non priva di cuore, Spizzichini e Spissu si mettono a pressare a tutto campo e Ferrara comincia a faticare. Pellegrino continua a marcare il canestro, ma la Bondi non approfitta dei giri in lunetta che le offre Bologna che raggiunge il bonus in un amen, ma poco conta perché la V Nere riprendono a vedere il canestro. Rosselli si carica in spalla tutta la truppa bianconera e insieme a Spissu confeziona il 9/2 al 26’ (56-61). Poi l’assolo di Spizzichini per altri 5 punti e il pari al 27’.

Furlani mette Roderick a fiatare in panca, Ferrara stringe le maglie e un Cortese monumentale insacca due triple intervallate da un cesto di Pellegrino. Ferrara risponde ancora, stanca, in affanno, ma con carattere ritorna sul parquet. Ramagli piazza il quintetto basso, Furlani risponde con quello alto: doppio pivot in campo con Soloperto, torna Roderick e si va di zona e ai box si va con la Bondi avanti saldamente di 9: 61-70 dopo uno 0/10 di parziale rifilato a Bologna.

L’ultimo quarto è una lotta a chi è meno stanco e a chi resta più benzina, calano le percentuali al tiro per la Bondi, la Virtus non molla e con ago e filo ricuce. Ferrara si aggrappa a Roderick, Bowers e Cortese, mentre sull’altro fronte sono Penna, Spissu e Rosselli a fare fuoco e fiamme. Bologna tallona, la Bondi allunga, ma il divario ora è minimo (78-80), poi ancora la bomba di Cortese e Ferrara Vola a +5, riaccorcia Spissu, poi Bowers ancora riallunga. Michelori e Umeh arrivano a -1 e a 17” Bowers commette un’ingenuità quasi fatale con uno sfondo che regala il libero del pari a Umeh: 85-85 a un soffio dalla fine, adrenalina pura.

Ferrara vede il sogno sgretolarsi, poi il miracolo: la Bondi ruba palla, lotta nel pitturato, Moreno la perde, la riacciuffa Cortese che la lancia in aria allo scadere. Mal che fosse andata era un overtime, ma Ferrara gioisce e festeggia subito: 85-88.

Segafredo Virtus Bologna – Bondi Ferrara 85-88

(23-33, 44-54, 61-70, 85-88)

Segafredo Virtus Bologna: Guido Rosselli 21 (5/9, 2/4), Michael Umeh 18 (4/8, 3/10), Marco Spissu 13 (4/5, 1/4), Gabriele Spizzichini 10 (2/5, 2/3), Lorenzo Penna 9 (2/4, 1/2), Andrea Michelori 8 (2/6, 0/0), Kenny Lawson 4 (1/2, 0/1), Tommaso Oxilia 2 (1/2, 0/1), Davide Bruttini 0 (0/1, 0/0), Alessandro Pajola 0 (0/0, 0/1), Danilo Petrovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 21 5 + 16 (Guido Rosselli 10) – Assist: 20 (Guido Rosselli 6)

Bondi Ferrara: Riccardo Cortese 25 (2/5, 6/9), Laurence Bowers 23 (7/11, 2/3), Terrence Roderick 17 (6/11, 1/3), Francesco Pellegrino 17 (6/10, 1/1), Yankiel Moreno 3 (1/1, 0/0), Martino Mastellari 3 (0/1, 1/3), Mattia Soloperto 0 (0/1, 0/0), Matias Ibarra 0 (0/0, 0/0), Francesco Ardizzoni 0 (0/0, 0/0), Nicola Mastrangelo 0 (0/0, 0/0), Andrea Caridi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Zani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Terrence Roderick 9) – Assist: 18 (Yankiel Moreno 10)