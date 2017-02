Ferrara Hockey, vittoria buttata alle ortiche

Un’altra gara da dimenticare, questa volta non tanto per la qualità e quantità di gioco espresso, quanto per l’incapacità di fare risultato contro formazioni decisamente alla portata degli estensi.

Come la scorsa settimana contro il Padova i ferraresi compromettono buona parte della partita nel primo tempo, infatti, in parte per la non grandissima giornata del portiere e in parte a causa di una difesa a tratti un po’ larga e distratta, il Forlì nel giro di 2 minuti, grazie ad una doppietta di Devis Montanari e ad un gol rispettivamente di Marco Ballarin e di Tomas Bartheldi, infila un micidiale 4 a 0. Gara a questo punto tutta in salita. Recuperare un 4 a 0 è sempre una grossa e faticosa impresa, ma il Ferrara pare volerla tentare e grazie a Matteo Lilli, e a Matteo Bellini si porta sul 4 a 2.

Si chiude su questo risultato la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo scende in campo un altro Ferrara. Caparbio, determinato e proiettato in avanti. Questo atteggiamento darà i suoi frutti, Nicola Lettera porta le segnature per il Ferrara a 3 e al minuto 29,31 è Raffaele Zabbari che segna la rete del pareggio.

Il tempo per raddrizzare la gara ci sarebbe, ma il Forlì si chiude molto bene in difesa, e al minuto 31,39, approfittando di una superiorità numerica, mette a segno il quinto goal ancora con Devis Montanari (tripletta per lui).

Il Ferrara attacca a testa bassa, ma gli assalti si infrangono tutti sul’estremo difensore del Forlì, Ermanno Laner . Lo sforzo offensivo del Ferrara lo si desume anche dai dati statistici, che assegnano al portiere romagnolo 52 parate contro le circa venti del portiere ferrarese.

Ma lo sforzo dei ragazzi di coach Igor Hribersek non è sufficiente, termina la gara sul punteggio di 5 a 4 per Forlì.

Onore e merito alla Libertas Hockey Forlì che ha saputo interpretare nel migliore dei modi la gara, mettendo a frutto con freddezza e cinismo quasi tutte le occasioni che gli sono capitate e ha poi saputo difendere fino alla fine il risultato.

Forte il rammarico per una sconfitta che va a complicare la posizione in classifica e il cammino in campionato del Ferrara Hockey.