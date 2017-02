Nidi: per il 2017 graduatoria unica e deposito cauzionale

di Silvia Franzoni

Saranno sottoposte al prossimo consiglio comunale, lunedì 13 febbraio, le delibere di modifica riguardo ai criteri e ai punteggi per l’accesso ai Servizi Educativi del Comune (0-6 anni), che hanno ricevuto l’approvazione della maggioranza della seconda Commissione Consiliare. Non senza qualche naso storto.

L’estensione dei servizi pre-scuola nelle scuole primarie a chiunque ne faccia richiesta – il servizio era reso solo a chi certificasse lo stato di occupato, ndr – nasce “dalle sollecitazioni delle famiglie – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Annalisa Felletti – e dalle esigenze dimostrate anche da chi, anche non occupato, ha necessità di affidare a volontari ed educatori i propri figli fino ad un’ora prima dell’inizio delle lezioni”, e non ha riscosso rimostranze in Commissione; la delibera sull’ammissione ai servizi educativi comunali (Pg. 144323/16) qualche critica, invece, la solleva.

La modifica principe, spiega l’assessore Felletti, è la “predisposizione di un’unica graduatoria valida per tutto l’anno con aggiornamento mensile, che risponde alla necessità di una assegnazione più celere dei posti vacanti e che verrà presto stilata, perché le iscrizioni partiranno già dal 15 febbraio”. Cambia anche l’onere della famiglia che consegue all’accettazione del posto: non si dovrà più anticipare una mensilità di retta, ma si dovrà pagare un deposito cauzionale.

“La soluzione è nata l’anno scorso – spiega la dirigente della direzione pedagogica dei Servizi educativi Donatella Mauro – perché circa cento famiglie avevano accettato il posto salvo poi rinunciarvi i primi di settembre, provocando al servizio un danno enorme e costringerlo ad uno sforzo immenso”. Lo strumento del deposito cauzionale – il cui ammontare non è ancora definito, ma “sarà in linea con i pagamenti precedenti”, fanno sapere – si presenta dunque come la “sottoscrizione, anche da parte della famiglia, di un impegno, lo stesso che rispetta il Comune nel riservarle il posto”, spiega Felletti. La possibilità di usufruire della formula del tempo pieno, nei nidi e nelle materne, sarà poi permessa solo a partire dal secondo mese, “e questo perché non sono parcheggi e i bimbi devono avere il tempo di essere inseriti”, spiegano.

Qualche obiezione è stata sollevata circa l’attribuzione dei punteggi per i nuovi iscritti, più precisamente in riferimento alla tabella della composizione del nucleo famigliare: il consigliere Matteo Fornasini (FI) ha infatti puntato il dito sulla poca differenza, ai fini della graduatoria, riservata alla condizione di ‘unico genitore occupato’ (20 punti) e a quello non occupato (19 punti). Ma le tabelle sono state formulate almeno da tre anni, fa sapere Mauro Vecchi, direttore Servizi educativi e scolastici, “tutte modificabili, certamente, ma che non fanno parte delle proposte odierne”.

Non è una proposta neppure il secondo punto di aggiornamento evidenziato dall’assessore Felletti. Si tratta invece dell’obbligo all’applicazione di una legge regionale, la n.19 del 2016, che all’art.6 introduce come requisito d’accesso ai servizi educativi e ricreativi, privati e pubblici, l’obbligo della vaccinazione. “Il più grande traguardo dell’amministrazione regionale” secondo il consigliere Davide Bertolasi (PD), l’ennesima “delegittimazione della potestà genitoriale” per il consigliere Sergio Mariano Simeone (M5S).

Ad accendere gli animi, poi presto acquietatesi, è una questione già dibattuta in sede regionale, quella che pone sul piano della bilancia la libertà del genitore a non vaccinare e la possibilità dello stesso di usufruire di un servizio collettivo, che però presuppone la vaccinazione. Per il consigliere Simeone la questione potrebbe essere posta nei termini di una “discriminazione sociale”, per la consigliera Ilaria Baraldi (PD) è invece “la cessione necessaria del diritto del singolo di fare ciò che vuole, perché viviamo in una collettività”. Le fa eco Bertolasi, in conclusione, affermando perentorio che “la politica non può sostituirsi alla scienza”.