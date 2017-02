Cgil: “I Cie vere e proprie carceri”

La Cgil di Ferrara, in sintonia con il Cgil-Cisl e Uil Emilia Romagna, ribadisce che la circolare del 30 dicembre u.s, del Capo della Polizia F. Gabrielli inviata a tutte le Prefetture, Questure e Forze dell’Ordine del Paese, con cui si annunciano misure forti sul terreno del respingimento dei migranti e l’apertura in ogni regione italiana dei Cie (centri di identificazione ed espulsione), non rappresenta la giusta risposta alla gestione dei flussi migratori in Italia e in Europa.

I Cie sono vere e proprie carceri, luoghi nei quali vengono continuamente violati i diritti umani e la dignità delle persone, lungamente e inutilmente detenute, spesso senza nemmeno risolvere il problema dell’identificazione.

Emigrare è e deve essere un diritto di ogni essere umano, non un reato.

L’immigrazione irregolare, sia economica che per motivi di protezione internazionale, non costituisce la causa della corruzione, dell’illegalità e della criminalità, e non si risolve o si evita mediante la detenzione nei CIE, ma attraverso, per esempio, politiche europee ed internazionali che promuovano lo sviluppo della democrazia e migliori condizioni di vita in tutti i Paesi del mondo.

L’immigrazione irregolare si contrasta uscendo dalla logica dell’emergenza e avviando in tutta Europa efficaci politiche di accoglienza, che puntino sulla valorizzazione del dialogo, della convivenza, del rispetto reciproco.

A questo scopo è indispensabile la collaborazione, lo sforzo e l’impegno di tutti, a partire da uno stretto rapporto tra istituzioni, forze sindacali e sociali.

Cgil di Ferrara