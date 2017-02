Guasto paralizza linea Bologna-Portomaggiore

Questa mattina, a causa di un guasto di natura elettrica ad un treno ETR350 in località Rimesse, la circolazione sulla ferrovia Bologna-Portomaggiore è rimasta bloccata nel tratto tra le stazioni Roveri e Bologna Centrale dalle ore 6 circa alle ore 7.50 circa, fino al termine delle operazioni di rimozione del rotabile guasto.

In sostituzione del servizio ferroviario, nel periodo dell’interruzione è stato istituito un servizio di spola con bus Tper da Roveri a Bologna Centrale.

Ciò ha comportato alcune ripercussioni. I treni da Portomaggiore per Bologna delle ore 5.21, 6.16, 6.37 sono stati limitati a Roveri. Il treno delle 7.21 è stato soppresso e sostituito da 2 bus che hanno trasportato circa 70 viaggiatori.

Il successivo treno 90273 delle ore 8.21 ha viaggiato in orario, effettuando l’intera tratta e trasportando numerosi viaggiatori, in considerazione delle molte persone che hanno preferito quest’ultimo ai bus sostitutivi che, purtroppo, hanno viaggiato in comprensibile ritardo rispetto agli orari programmati del treno.

Da Bologna in direzione di Portomaggiore è stato soppresso il treno delle ore 5.41; il treno 90266 delle ore 6.41 è stato effettuato da Roveri a Portomaggiore e sulla tratta completa da Bologna Centrale a Portomaggiore è stato sostituito con bus che ha trasportato circa 50 passeggeri.

Il treno 90268 delle ore 7.41 è stato effettuato da Roveri a Portomaggiore. Il successivo treno 90270 delle ore 8.41 ha effettuato l’intera tratta e ha viaggiato in orario.

Sulla relazione Budrio – Bologna sono stati soppressi i treni 90300 e 90301.

Tper, che ha approntato per quanto possibile servizi sostitutivi per limitare i disagi, si scusa con l’utenza per quanto accaduto.