Bambini tolti alla madre, chiesta ispezione contro l’Asp

Vittima di violenza domestica, ha subito l’allontanamento dei due figli minori e ora lotta da più di un anno per riavere i suoi bambini a casa. E’ l’odissea di una madre ferrarese che finisce all’attenzione del Senato tramite una interrogazione del senatore Sergio Divina (Ln) che chiede ai ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e della salute di avviare un accertamento ispettivo presso il servizio sociale dell’Asp di Ferrara per verificare i fatti.

Fatti che risalgono al dicembre 2015 quando “il servizio sociale dell’Asp di Ferrara – si legge nel documento – ha tolto due bambini alla madre affidataria”, alla quale era stato concesso l’affidamento esclusivo dei figli nell’estate 2013, dopo una difficile separazione coniugale conclusa con l’ordinanza del tribunale civile di Ferrara che ha disposto l’allontanamento del padre dalla casa coniugale. Padre che nel frattempo è stato condannato in via definitiva nell’ottobre 2016 per lesioni personali, reato “compiuto per futili motivi all’interno delle mura domestiche, nei confronti della madre dei propri figli e alla presenza di una minore”.

La vicenda è stata seguita da una assistente sociale che, sempre secondo quanto riportato dall’interrogazione in Senato, faceva delle relazioni lusinghiere sulla relazione madre-figli. Tutto è iniziato a precipitare nel luglio 2015, quando “cambiò l’assistente sociale e le relazioni sulla mamma cominciavano inspiegabilmente ad essere negative – nota Divina -, fino a che, dopo solo poco più di due mesi, nell’ottobre 2015 l’assistente sociale chiese alla procura presso il tribunale per i minorenni di Bologna di allontanare i bambini dalla casa“.

Nel dicembre 2015, visto che il tribunale non aveva ancora deciso, il servizio sociale effettua un allontanamento forzato portando i bambini a casa della zia del padre (il quale era stato denunciato dalla moglie per violenza assistita e sarebbe stato condannato per lesioni). La motivazione che si legge nel documento di allontanamento dei due bambini dalla madre è che “la situazione famigliare presenta caratteristiche che fanno presupporre elementi di forte pregiudizio“.

“È noto che, per un allontanamento del genere, non devono esserci presupposizioni ma certezze – ricorda il senatore -. Lo stesso ordine nazionale degli assistenti sociali fa sapere che l’allontanamento di un minore dalla famiglia si deve attuare come elemento residuale, dopo aver espletato tutti i tentativi per evitarlo, cosa che, nel caso di specie, non è stata fatta”.

In mezzo a questa storia ci sono anche altri problemi, come il fatto che “il servizio sociale non doveva relazionare al tribunale per i minorenni di Bologna (non essendo questo competente) perché era in atto un giudizio di separazione presso tribunale civile di Ferrara, ma lo ha ugualmente fatto” e che “l’assistente sociale, invece di rimediare al suo errore, non solo ha insistito nell’errore, ma ha disposto un allontanamento forzato”.

“Questo ha fatto sì che, quando 9 mesi dopo il tribunale per i minorenni si dichiarava incompetente, i bambini (cosa gravissima e inaudita) sono rimasti in una situazione di stallo – scrive Divina -: non si capisce a chi siano affidati perché non esiste alcuna disposizione in merito e risultano essere stati sottratti al nucleo familiare solamente grazie ad un allontanamento ex art. 403 del codice civile mai convalidato da alcun tribunale”.

Ma non finisce qui. “L’assistente sociale ha disposto (non potendo farlo) la calendarizzazione degli incontri discriminando la madre, alla quale non ha permesso oramai dal marzo 2016 di incontrare la figlia e facendole vedere il figlio con cadenze quindicinali e con interruzioni arbitrarie a seconda delle circostanze. Per il padre (condannato in via definitiva per lesioni) le visite sono state sempre libere”.

E ancora: “L’assistente sociale, avendo l’affido, non ha sorvegliato sulla salute dei bambini tanto che ad oggi entrambi hanno gravi complicazioni cliniche e psicologiche; inoltre non ha più consegnato le relazioni degli incontri protetti della mamma con i figli da marzo, commettendo probabilmente anche il reato di omissione d’atti d’ufficio. Ciò non consente né alla donna di difendersi né alla consulente tecnica d’ufficio di valutare compiutamente tutti i documenti”.

Una serie di comportamenti che Divina ritiene “non siano stati assunti nel pieno rispetto della tutela dei diritti e della salute dei minori ed emergono seri dubbi sulla loro regolarità procedurale“.

Dubbi condivisi dalla consigliera comunale Ilaria Morghen (M5S) che su questa “riprovevole vicenda, nonostante le sbandierate campagne di difesa delle vittime di violenza domestica ad opera della giunta Tagliani e il servizio che dovrebbe svolgere il Servizio Minori Asp”, ha presentato una interrogazione al sindaco Tiziano Tagliani per chiedere all’assemblea dei soci Asp, ai sindaci di Ferrara, Masi Torello e Voghiera “che ora si ponga immediato rimedio a questa indegna vicenda attivando ogni intervento possibile teso al recupero del legame affettivo lacerato per l’inspiegabile provvedimento di allontanamento e, ancora, in seguito, con il caparbio protrarsi della situazione che ora rischia davvero di giungere ad un epilogo tragico”.

La consigliera pentastellata esorta ad “accertare mancanze e responsabilità amministrative (danni erariali) e giuridiche (civili e penali) di chi e perché possa aver cagionato danno fisico e mentale ai minori oggetto della scandalosa vicenda targata Asp-Ferrara, e inviamo un esposto alla Corte dei Conti”.