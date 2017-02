Calcio Csi, risultati e classifiche

Riportiamo di seguito i risultati, le classifiche e i tabellini delle partite di calcio del Csi.

SERIE A

17 Giornata CALCIO FE-Imp.Bocchimpani 2 – 0 ROVERETO-MEDELANA ROESE 3 – 2 NONNO SOCRATE COMACCHIESE 0 – 2 POL. CAPITELLO SAN PIO X 1972 1 – 2 PORTOVERRARA CALCIO BRAZZOLO 1 – 0 BUONTEMPONI/TADDIA GROUP MODA BARALDI 3 – 2 COLOGNA CALCIO AUT.SIVIERI-DOLCEVITA 2 – 1 GELATERIA I PORTICI

SERIE B

17 Giornata POL. PONTEGRADELLA 1 – 1 WITELLONI IL DOSSO CREMERIA PORTOBELLO 3 – 0 LO SCOGLIO – Osteria del Ghetto SAN GIUSEPPE RINVIATA MONTESANTO PABLE’S BAR 1 – 0 BUONACOMPRA DINAMICA-DRIBBLING 3 – 0 WOODEN FERRARA BAR ARCI RUINA 0 – 1 CORLO RISTORANTE LA LANTERNA – SEA 2 – 1 MONTICELLI Riposa : DENORESE CALCIO – Geo Costruzioni

TABELLINI

SERIE A

COMACCHIESE 0

POL. CAPITELLO 2

Marcatori: 30’ Folli Mirco, 70’ Ronconi.

COMACCHIESE: Gelli, Mezzogori, Buzzi, Castiglia, Guidi, Mazzanti, Cavalieri A, Carli G, Buzzi, Cavalieri P, Cento. A disp. Guidi R, Guidi S, Carli M, Felletti, Beneventi, Bacega. All. Cavallari.

POL. CAPITELLO: Turri, Succi, Roncato, Balestra, Remari, Zanella, Benazzi, Fazzini, Petrucci, Marighella, Folli M, Fogli. A disp. Ronconi, Barboni, Cavicchioli, Folli E. All. Marinelli.

Arbitro: Kalaja

AUT.SIVIERI/DOLCE VITA 2

GELATERIA I PORTICI 1

Marcatori: 30’ Ricchieri ( A), 50’ Mainardi ( A), 70’ Ori ( G).

AUT.SIVIERI/DOLCE VITA: Girolimetto Matteo, Marrazzo, Pavan, Morselli, Girolimetto M, Tessarin, Realdini, Ricchieri, Mainardi, Greci, Milani. A disp. Sivieri, Bonora, Pigozzi, Scarpante, Chiodi Garanzini, Sina Ghirotto. All. Mazzanti.

GELATERIA I PORTICI: Tirapelle Zanellati, Mazzoni, Buzzi, Poletti, Brina, Galuppi D, Galuppi A, Zironi, Nava, Visentini. A disp. Gradara, Martinelli, Morelli, Ravasini, Marzocchi, Ori. All. Marzocchi.

Arbitro: Musiu.

ROESE 3

NONNO SOCRATE 2

Marcatori: 12’ Guidetti ( R), 46’ Munari ( R), 53’ Polelli ( R), 63’ Chiarini ( N), 71’ Finetti ( N).

ROESE: Baldi, Bussolari, Pigaiani, Calzavarini, Cappellari, Stefanoni, Zamboni, Borsetti, Munari, Barioni, Guidetti. A disp. Ghirello, Bertasi, Rossi, Guarnieri, Orlandini, Polelli, Girotto, Zambonati. All. Puttinati.

NONNO SOCRATE: Passarini, Vecchiattini, Baroni, Biavati, Fiorini, Bolognesi N, Finetti, Chiarini, Bolognesi M, Finotti, Battaglieri. A disp. Bottazzi, Bonora, Piccolo, Polmonari. All. Bentivoglio.

Arbitro: Agodi.

CALCIO FE/Imp. Bocchimpani 2

ROVERETO/MEDELANA 0

Marcatori: 43’ Kateu, 57’ Haidau.

CALCIO FE/Imp. Bocchimpani: Perretta, Halmagean, Chirac, Croce, Badali, Haidau, Cucer, Kateu, Simion, Cleto, Sarbustean. A disp. Bernini, Niang. All. Tarricone.

ROVERETO/MEDELANA: Ferrini, Menegatti, Viterbo, Temporin, Benini, Andreasi, Frignani, Aresani, Bregola, Bugelli, Benini. A disp. Bruschi, Cazzanti, Tosi. All. Sandri.

Arbitro: Veratti.

SAN PIO X 1

PORTOVERRARA 2

Marcatori: 21’ e 27’ Mouchriki ( P), 30’ Temperini ( S).

SAN PIO X: Zanotti, Camurri M, Boschetti, Cariani, Angelini, Temperini, Mariani, Gulmini, Piccinardi, Maurelli, Marziano A disp. Bellabarba, Camurri C, Botti, Grandi, Socali, Poli. All. Ardizzoni.

PORTOVERRARA: Lodi, Ciottariello, Biondini, Trevisani, Tonioli, Marchesano, Mouchriki, Finotti, Pavani, Brunelli, Romagnoli. A disp. Cavicchi, Droghetti, Bolognesi. All. Bolognesi.

Arbitro: Ghedini

BRAZZOLO 1

BUONTEMPONI-Taddia Group 0

Marcatori: 53’ Tropets.

BRAZZOLO: Zanella, Pasquali, Chiapatti, Dalla Libera, Ba, Barioni, Tropets, Guerzoni, Becchetti, Marzocchi, Tessarin. A disp. Bucchieri, Bolognesi, Veronesi, Boschetti, Diakhate. All. Zanotti.

BUONTEMPONI Taddia Group: Pazi, Ba, Falcinelli, La Terza, Caivano, Turco, Giangiacomi, Provenzano, Keita, Pandini, Patracchini. A disp. Ilnytskyy, Squeo, Bello, Lamburghini. All. Pedocchi.

Arbitro: Zaretta.

MODA BARALDI 3

COLOGNA 2

Marcatori: 15’ Mouhaouine ( C), 24’ e 30’ Guidi M. ( M), 43’ Orlandini ( M), Grandi ( C).

MODA BARALDI: Guidi A, Balbi, Finessi, Guidi M, Borghi, Milani, Torielli, Baraldi G, Orlandini, Bizzi, Mezzadri. A disp. Veronesi, Pivanti, Bigoni, D’Antonio, Martoni, Baraldi A, Bononi, Crosara, Dal Passo. All. Buzzoni.

COLOGNA: Zanellati, Sabbioneda, Mantovani Massimo, Bega, Kaba, Grandi, Kruk, Catanzaro, Mantovani Matteo, Ticchiati, Mouhaouine. A disp. Marzola, Menegatti, Sangiorgi, Camozzi, El Goutiss. All. Galli.

Arbitro: Malusardi.

SERIE B

PABLE’S BAR 1

BUONACOMPRA 0

Marcatori: 25’ Ricci.

PABLE’S BAR: Benini, Osti, Zamboni, Grandi, Sitta, Frignani, Bussolari M, Ricci, Travagli, Bussolari S, Bruschi. A disp. Zanella, Scagliarini, Zerbinati. All. Branchini.

BUONACOMPRA: Marchetti, Fortini, Masina, Gallini, Querzè, Marchini, Magri, Aloè, Froncillo, Montosi, Tafuri. A disp. Quadrelli, Marchetti. All. Quadrelli.

Arbitro: Pappalardo.

POL. PONTEGRADELLA 1

WITELLONI 1

Marcatori: 2’ Maccaferri ( P), 68’ Pappi ( W).

POL. PONTEGRADELLA: Pistani, Vitarelli, Ardori, Ferioli, Galasso, Garuti, Pocaterra, Pasquini, Ferrioli, Atanasoai, Maccaferri. A disp. Bonora, Cardellini, Sammartino, Donini, Anania, Chieffallo, Benini. All. Bonora.

WITELLONI: Cavallari, Roma, Barboni, Bigoni, Pappi, Marinelli, Gianmarino, Gelli, Rolfini, Finessi, Bigoni. A disp. Ercolano, Sojtaric, Lombardo, Freguglia, Fogli. All. Stabellini.

Arbitro: Covezzi.

BAR ARCI RUINA 0

CORLO 1

Marcatori: 18’ Pagliaro.

BAR ARCI RUINA: Storari, Fantini, Brunelli, Carletti, Zanettini, Bonora, Sfargeri, Tolentino, Zagato, Faggioli, Adrian. A disp. Buzzoni, Vagni, Pavani, Bertaglia. All. Camatarri.

CORLO: Zecchi, Poli, Minotti, Pica, Mantoan, Corticelli, Viviani, Bacilieri, Patracchini, Marzola, Pagliaro. A disp. Mantovani, Fratini, Moretti. All. Pivanti

Arbitro: Bellè.

BUONACOMPRA 0

DINAMICA DRIBBLING 0

BUONACOMPRA: Marchetti M, Fortini, Gallini, Querzè, Marchini, Magri, Tafuri, Lauri,Aloè, Montosi, Froncillo. A disp. Paganelli, Masina, Guercini, Morini. All. Quadrelli.

DINAMICA DRIBBLING: Parise, Masini, Mazzocco, Brugnati, Callegari, Vitali, Orpelli,Parise, Castaldi, Bonaccorsi, Viani. A disp. Maragno, Spaccamonte. All. Maestri.

Arbitro: Zaretta.