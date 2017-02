Serie D – Girone B

3^ giornata ritorno

Vassalli 2G Sanibol SBF – Bk Village Granarolo 81-47

(24-11, 29-15, 23-11, 15-10).

Ardizzoni 16, Ferrarini 4, Rimondi Rc 15, Rimondi Rb 10, Roversi 9, Bertocco 7, Bereziartua 9, Seravalli 6, Romagnoni 2, Malaguti 3 . Allenatori: Schincaglia, Colantoni

Vittoria schiacciante per la Vassalli-2G Sanibol Ferrara che nella terza giornata di ritorno batte in casa il Basket Village di Granarolo. Inizio di gara sfolgorante per i ragazzi di Schincaglia e Colantoni che in difesa concedono poco e nulla agli avversari e grazie ad una serie di contropiedi chiudono il primo parziale in vantaggio di tredici punti. L’inerzia non cambia nel secondo quarto e nonostante gli accorgimenti difensivi della compagine bolognese, i bianconeri continuano a segnare con grande continuità chiudendo il primo tempo con 57 punti. Secondo tempo in discesa per la Scuola Basket Ferrara che non deve fare altro che gestire la partita sino alla sirena finale che vede il punteggio di 81 a 47 a favore dei bianconeri.

Under 18 Èlite

7° giornata di ritorno

GS International vs SBF Vassalli 2G 79-62

(18-15, 18-11, 23-19, 20-17).

Levratto, Petrolati, Piunno 2, Scapoli 9, Gavagna 11, Biolcati 3, Bertoni 9, Bonora 4, Bentivogli 12, Romagnoli 2, Volpin, Ramazziotti 10. Allenatori: Bonora, Rimondi.

Si ferma la striscia di successi per l’Under 18 Èlite che cade a Imola contro un avversario sicuramente ben attrezzato, ma che forse gli estensi potevano affrontare con più attenzione. Soprattutto a livello difensivo infatti gli ospiti, sono deconcentrati e poco incisivi per quasi tutta la durata del match. Il parziale maturato nel secondo quarto crea uno strappo che non viene mai ricucito, complici i tanti uno contro uno subiti sia fronte che spalle a canestro. Nel secondo tempo buone soluzioni offensive, e a tratti buone percentuali, non permettono mai ai ragazzi di coach Bonora di rientrare nella gara a causa del lavoro deficitario nella propria metà campo. Ora un turno di riposo da sfruttare per lavorare dal punto di vista tecnico e mentale, per cercare di scendere sempre in campo con la stessa intensità vista negli impegni precedenti.

Under 18 Regionale Girone D

5ª giornata di ritorno

Veni Basket – Vassalli 2G SBF 44 – 53

(7-11; 10-13; 15-6; 12-23)

Malimpensa, Cervellati 6, Deugoue 12, Pasquali, D’Angelo 1, Gambale 13, Corrieri 9, Anania 3, Gamberoni, Braga, Molinari 9, Pambianchi. Allenatore: Pinnavaia.

Vittoria per l’under 18 regionale contro la Veni Basket a San Pietro in Casale. Il primo tempo viene ben giocato da SBF che contro la difesa a uomo dei padroni di casa riesce a trovare ottimi tiri dopo avere mosso la palla. Il buon gioco degli ospiti si riflette anche nel punteggio visto il +7 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi la Veni si blinda in area con una difesa a zona poco mobile ma molto stretta che impedisce un gioco fluido a SBF. Una scarsa percentuale al tiro dei bianconeri dopo avere costruito buoni tiri permette ai padroni di casa di prendere coraggio e, sull’onda dell’entusiasmo, mettere la testa avanti del punteggio portandosi anche a +5. Nell’ultimo quarto però c’è la reazione Scuola Basket che grazie una ottima aggressività difensiva recupera tanti palloni convertiti in punti in contropiede. Una grande precisione ai tiri liberi nel finale chiude la partita.