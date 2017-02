Violenza e lesioni, arrestato un 27enne ferrarese

I Carabinieri di Ferrara hanno tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere un ferrarese di 27 anni.

L’ordinanza è stata emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Repubblica del Tribunale di Bologna, in quanto l’uomo dovrà espiare un cumulo di pene di poco più di due anni per una serie di lesioni personali e violenza privata commessi a Ferrara nel periodo compreso tra agosto e dicembre del 2013.