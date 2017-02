“Il più brutto weekend della nostra vita” tra odio, amore e risate

Amore e odio, ma anche tante risate e momenti di riflessione. Questo è “Il più brutto weekend della nostra vita”, lo spettacolo di e con Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia che andrà in scena venerdì 17 febbraio alle 21 al teatro Nuovo.

Dopo il grande successo del film campione d’incassi “Quo vado”, dove ha interpretato il ruolo del padre di Checco Zalone, e dopo due anni di tutto esaurito con la commedia “Signori…le paté de la maison”, al fianco di Sabrina Ferilli nella doppia veste di attore protagonista e regista, Maurizio Micheli presenta un nuovo lavoro del pluripremiato scrittore canadese Norm Foster.

“Il più brutto weekend della nostra vita”: la verità e le bugie di un’amicizia raccontate dal genio di Foster, con la sua capacità di risucchiare il pubblico in un umorismo che ci accompagna durante tutto lo spettacolo fino al calare del sipario.

Si usa dire che l’amore è alla base di tutto, è il sentimento che muove le cose del mondo e la vita degli esseri umani, ma accanto all’amore si collocano in ottima posizione altri sentimenti parecchio diffusi e molto popolari: l’antipatia, la mancanza di stima, l’indifferenza e il disprezzo verso il prossimo fino ad arrivare all’odio più totale e feroce.

I quattro protagonisti di “Il più brutto weekend della nostra vita” non si vogliono bene, non si stimano anzi si detestano e nutrono ognuno nei confronti degli altri una forma di intolleranza e di insofferenza a stento trattenute. Credono di innamorarsi ma non si innamorano, credono di divertirsi ma si annoiano, provano a cambiar vita ma non ci riescono. In realtà nessuno ama chi crede di amare e senza rendersene conto vivono una vita dominata da un’unica irrefrenabile passione: quella per sé stessi.

Malgrado e forse grazie a tutto questo “Il più brutto week-nd della nostra vita” è una commedia comicissima perché, non dimentichiamolo, l’amore può far sognare con i suoi chiari di luna, le stelle d’argento, le passeggiate mano nella mano… l’odio invece quando non provoca tragedie irreparabili può fare anche molto ridere.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.vivaticket.it e presso la biglietteria del teatro Nuovo, aperta dal martedì al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il prezzo è di 30 euro per la platea (ridotto 25 euro), 26 euro per la I galleria (ridotto 22 euro) e 22 euro per la II galleria (ridotto 19 euro).