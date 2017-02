Rapina alla Coop del Doro, giovane catturato

Una coppia è stata ‘pizzicata’ dalla guardia giurata in servizio alla Coop del Doro con diversi generi alimentari nascosti negli abiti, ma l’uomo per guadagnarsi la fuga ha sferrato calci e pugni, per venire subito dopo arrestato dalla Polizia di Stato per il reato di rapina impropria.

È finito così in carcere un rumeno di 28 anni che questa mattina attorno alle 10.40, assieme a una donna di 51 anni, ha arraffato diversi prodotti dagli scaffali del supermercato infilandoli sotto gli abiti. Movimenti, quelli della coppia, che però non sono sfuggiti alla guardia giurata che stava vigilando all’interno dell’esercizio. I due sono stati quindi fermati e, mentre la donna non ha opposto resistenza, il giovane si è invece divincolato tirando calci e pugni al vigilante.

La sua fuga però è durata pochissimo. La Polizia era infatti già stata avvisata di quanto stava avvenendo nel supermercato, così le Volanti si sono portate con tempestività sul posto riuscendo a bloccare e arrestare il malvivente proprio mentre stava uscendo dal supermercato. L’utilizzo della violenza ha trasformato il reato di furto in rapina impropria e per lui si sono quindi aperte le porte del carcere, mentre la donna è stata denunciata a piede libero per furto.

L’intervento degli uomini della Questura è andato a buon fine anche grazie alla proficua collaborazione instaurata con gli istituti privati di vigilanza, nella logica di ‘sicurezza partecipata’ voluta dal questore Antonio Sbordone.