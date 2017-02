Carife. Vitellio: “Bene emendamenti Pd per azzerati e risparmiatori”

La commissione Finanze del Senato ha approvato gli emendamenti presentati dal Pd che dovrebbero provvedere a dare qualche beneficio agli azionisti e ai risparmiatori Carife ‘bruciati’ con il decreto “salva-banche”.

Gli emendamenti – secondo quanto scrive deputato ferrarese Alessandro Bratti su Facebook – prevedono la proroga del termine per la presentazione della domanda ristoro al 31 maggio, l’allargamento della platea dei beneficiati anche al coniuge e ai parenti fino al secondo grado, esclusione dei titoli azzerati dal computo del patrimonio e la gratuità delle richieste di documenti per le procedure bancarie.

Inoltre, fa sapere sempre bratti – la prossima settimana dovrebbe essere pubblicato il decreto sugli arbitrati.

“L’approvazione degli emendamenti Pd in Commissione Finanze al Senato, è una buonissima notizia, da tempo attesa dai risparmiatori ferraresi – afferma il segretario provinciale del Pd Luigi Vitellio -. Mentre le altre forze politiche mettono in campo proposte assolutamente demagogiche ed irrealizzabili, il Partito Democratico grazie ad un serio lavoro di squadra dei parlamentari ferraresi, ha permesso di venire incontro alle esigenze espresse dai cittadini. Ora, come già detto, non dimentichiamoci degli azionisti e con serietà e concretezza chiederemo all’acquirente della Nuova Carife di mettere in campo tutte le azioni possibili affinché vengano tutelati”.