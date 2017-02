Costa e il debutto: “Che emozione il Mazza”

di Andrea Mainardi

Arrivato alla Spal col difficile compito di sostituire Andrea Beghetto, Filippo Costa ha debuttato sabato dal primo minuto fornendo una buona prestazione. Su di lui i biancoazzurri credono molto soprattutto in prospettiva futura, sperando che possa diventare un elemento tanto importante quanto lo era l’attuale giocatore del Genoa nel gioco di mister Semplici.

“Sono rimasto impressionato dalla curva Ovest – esordisce Costa – è stata davvero una bella emozione sentire tutto quel calore da parte del pubblico. Con mister Semplici mi trovo bene e le sue idee di gioco le vedo adatte a me, inizialmente avevo un po’ di difficoltà nel muovermi all’interno del campo ma poi ho fatto miei i suoi concetti. Inoltre mi vedo più come quinto di centrocampo che non terzino, sulla fase difensiva ho ancora tanto da lavorare”.

Sabato è stata una partita stregata: “era più di un anno che non facevo novanta minuti in campo, nonostante sia stata una delle nostre migliori prestazioni è normale che ci sia un po’ di amarezza per il pareggio. Tra la pozzanghera che ha fermato il tiro di Mora e Lanni che ha parato di tutto, è stata una giornata sfortunata”.

Da lui i tifosi si aspettano molto, e la competizione con Del Grosso è sempre viva: “non ho nulla contro Cristiano, anzi è per me un punto di riferimento vista la sua importante carriera e da lui cerco sempre di prendere spunto. Mi rendo conto che si aspetti molto da me, lascio fuori dal campo un eventuale dualismo con Beghetto che sinceramente non mi tocca, penso a me ed a farmi trovare sempre pronto”.

Il calendario adesso propone due trasferte impegnative: “innanzitutto pensiamo all’Entella, in casa sono una squadra temibile e giocare sul sintetico può essere insidioso. Contro l’Hellas Verona per me sarà una partita speciale (Costa è cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona ndr), la sentirò in maniera particolare e sarà un vero derby”.