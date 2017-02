Bondeno ridisegna la viabilità della zona ovest

Bondeno. “Proseguono i colloqui tra l’Amministrazione e la Regione per la nuova viabilità della zona ovest a Bondeno. Un incontro all’insegna della cordialità e della concretezza. Insieme all’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini abbiamo iniziato un percorso per arrivare al miglioramento della viabilità di Bondeno». Bondeno. “Proseguono i colloqui tra l’Amministrazione e la Regione per la nuova viabilità della zona ovest a Bondeno. Un incontro all’insegna della cordialità e della concretezza. Insieme all’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini abbiamo iniziato un percorso per arrivare al miglioramento della viabilità di Bondeno».

E’ questo il primo commento del sindaco di Bondeno Fabio Bergamini e del consigliere regionale della Lega Nord, Alan Fabbri, appena usciti dall’ufficio dell’assessorato regionale ai Trasporti. Sul tavolo, il ridisegno complessivo della viabilità della zona Ovest del capoluogo matildeo, che interessa da vicino il ponte della Rana, il prossimo ponte di Borgo Scala e la viabilità di collegamento necessaria.

«L’incontro è stato positivo – commenta Bergamini – come sempre è accaduto, quando abbiamo avuto modo di collaborare con la Regione, a partire dai temi della ricostruzione, ma non solo».

In questo caso, il tema della ricostruzione di ponte Rana, con cui è allo studio una soluzione di concerto con il Comitato tecnico scientifico regionale e l’Ufficio tecnico del Comune di Bondeno, è stato collocato in un discorso organico e complessivo sulla viabilità. «Il tema della sicurezza dei cittadini è sempre in cima all’agenda – spiega Bergamini – e, per questo, stiamo cercando di accelerare i tempi, ma anche di lavorare al meglio, per un progetto che avrà una valenza per i prossimi decenni».

L’incontro di martedì mattina (7 febbraio, ndr) è stato favorito anche dai buoni rapporti tra il consigliere regionale Alan Fabbri e il titolare dei Trasporti Donini: «Un rapporto – tiene a precisare Fabbri – centrato sulla stima e la concretezza. Il Comune in questo discorso si farà parte attiva, chiedendo all’assessore regionale un atto di indirizzo, che poi l’ente locale porterà avanti, nella direzione condivisa dalle parti. Ovvero, il miglioramento del progetto riguardante la viabilità di Bondeno».

Un’ultima rassicurazione da parte di Donini «è arrivata – conclude Fabbri – a proposito della Cispadana (e della bretella di collegamento di Pilastrello, ndr) che, ha assicurato l’assessore, sta procedendo e verrà realizzata. Nessuno “steccato” politico, insomma, ma soltanto «la volontà di arrivare ad un risultato comune: la risoluzione dei nodi riguardanti la viabilità matildea».