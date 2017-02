Esplosione di costi a Cona, un prof Unife ‘setaccerà’ il project financig

Tiene ancora banco la questione dei costi del project financig per l’ospedale Sant’Anna di Cona. Dopo la richiesta avanzata dalla Uil-Fpl di procedere con urgenza alla risoluzione del contratto con Progeste “per sopravvenuta eccessiva onerosità dei costi”, il dg dell’azienda ospedaliero universitaria, Tiziano Carradori, sembra intenzionato perlomeno a rivedere qualcosa.

Il 3 febbraio scorso è stato infatti formalmente conferito al professore associato Unife di economia aziendale Enrico Bracci l’incarico per effettuare una valutazione specialistica sul contratto di project financing “anche al fine della sua rinegoziazione” o, comunque, modifica.

La delibera di Carradori è datata 3 febbraio, ovvero due giorni dopo la richiesta inviata dal sindacato sia al dg che all’assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi.

Per il prof. Bracci è stata costituita una convenzione di ricerca dalla durata di sei mesi e dal costo totale di 15mila euro, per il tramite del dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Ferrara, per due ambiti di attività: “Valutazione specialistica relativa ai profili di sostenibilità economico-finanziaria del Project Financing – si legge nella delibera – anche al fine della sua rinegoziazione e supporto, tramite pareri e simulazioni, alla Direzione Generale per le implementazioni economiche delle modifiche del Project Financing” e “valutazione specialistica relativa ai profili giuridici del Project Financing, anche al fine della sua rinegoziazione e supporto, tramite pareri alla Direzione Generale su modifiche del Project Financing”.

La convenzione con il dipartimento di Economia Unife rende possibile estendere altre professionalità l’attività di ricerca, mantenendo la spesa prevista e Bracci come referente.