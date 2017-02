Basket A2. Bowers miglior giocatore del mese nel Girone Est

Laurence Bowers della Pallacanestro Ferrara è stato nominato miglior giocatore del mese di gennaio del campionato di Serie A2 – Girone Est.

Laurence, nel primo mese del 2017 ha avuto medie di 24 punti, 11.3 rimbalzi e 3 assist a gara, con il 71% da 2 e il 43% da 3. Alle sue spalle due esterni, Stanley Okoye (GSA Udine) e Dwayne Davis (Termoforgia Jesi). Primo dei giocatori di formazione italiana Matteo Da Ros (Alma Trieste), 15° con una valutazione media di 17.8.

Il premio, giunto alla quarta stagione, è messo in palio da Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con il presenting sponsor “Viticoltori Ponte”, ed è riferito alle gare giocate nei turni di campionato disputati a gennaio 2017 (dalla 16^ alla 19^ giornata, 4 partite). Le date prese in considerazione sono quelle ufficiali del turno di campionato. Viene nominato Miglior giocatore colui che nel mese in esame totalizza la miglior media punti nell’indice di valutazione Fiba.

Laurence Bowers sarà premiato, in occasione di una delle prossime gare interne di Serie A2 Citroën, con il trofeo messo in palio da Lega Nazionale Pallacanestro in collaborazione con “Viticoltori Ponte”, presenting sponsor dell’iniziativa. E che a sua volta omaggerà i vincitori con una prestigiosa bottiglia magnum di uno dei prodotti di punta dell’azienda vitivinicola di Ponte di Piave (TV).