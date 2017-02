Musical da fiaba al Teatro Nuovo

Domenica 12 febbraio alle ore 17 il musical della compagnia Bit “Il principe ranocchio” sarà sul palco del Teatro Nuovo di Ferrara, unica data in regione, per incantare grandi e piccoli con una delle fiabe più belle di tutti i tempi.

Produzione inedita e interamente italiana candidata agli ultimi Oscar Italiani del Musical, in due anni “Il principe ranocchio” ha saputo divertire ed emozionare oltre 50.000 spettatori in tutta Italia.

Liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, originale nel testo, nelle musiche e nella caratterizzazione dei personaggi, fin dalla prima scena lo spettacolo condurrà piccoli e grandi in un mondo magico e divertente, sapendo farli commuovere, divertire e riflettere sul valore della diversità.

Il principe Frog, trasformato in un brutto ranocchio da un sortilegio della Strega Baswelia e costretto a vivere in uno stagno insieme al suo eccentrico amico Gerard – servo astuto e agile consigliere, anch’egli vittima dell’incantesimo di Baswelia – farà un incontro straordinario, quello con la bella Lilian, un’insolita principessa che alla routine e alle ricchezze del castello preferisce la libertà degli spazi aperti e della natura. L’incantesimo svanirà solo se Frog riuscirà a farsi baciare da una fanciulla; per questo motivo, il ranocchio tenterà in tutti i modi di conquistare l’amore di Lilian, ma per farlo dovrà riuscire a farsi amare e accettare per ciò che è veramente. Intanto la strega Baswelia, venuta a conoscenza dell’incontro tra Frog e Lilian, farà di tutto per impedire che il loro amore si realizzi e che l’incantesimo di Frog si spezzi.

Melina Pellicano, regista e autrice del libretto, dichiara che per l’adattamento della fiaba in musical ha riscritto la storia dandole uno sviluppo più ampio e inserendo personaggi originali non presenti nella versione della fiaba originale.

“Nel riscrivere la storia – dichiara Melina Pellicano – ho voluto dare un caratterizzazione particolare ad ogni personaggio inventato, tanto da pensarli come dei caratteri da film d’animazione, con una forte personalità, caricaturali, ironici e con un tocco di follia che li rendesse meno umani e più eccentrici, come se fossero disegnati”.

L’intento della regista è stato quello di riscrivere la fiaba facendo emergere soprattutto l’ironia come elemento ricorrente, attraverso personaggi e aneddoti divertenti e imprevedibili.

Tutto ciò aiuta a sottolineare con leggerezza un tema di importanza sociale quanto mai attuale: la diversità come valore e come ricchezza e non come qualcosa di cui avere timore. “Ciò che non ci è famigliare ci fa paura e ci destabilizza” – spiega Melina Pellicano – “al contrario, se guardassimo con interesse alla diversità, potremmo scoprire delle possibilità che non farebbero altro che arricchirci”.

Melina Pellicano firma anche le coreografie, mentre le musiche sono di Marco Caselle, Stefano Lori, e Gianluca Savia e le liriche di Marco Caselle.

Frog è interpretato da Marco Caselle, la principessa Lilian da Valeria Camici. Nel ruolo di Gerard c’è Umberto Scida mentre Baswelia è affidata a Lucrezia Bianco. Completano il cast dei protagonisti Saulo Lucci nel ruolo del Re e Marianna Bonansone in quello di Sybille.

L’ ensemble è composto da ballerini e performer della Compagnia Bit.

Altri importanti nomi hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo, a cominciare da Marco Biesta che ha creato i costumi (già costumista dei musical “Priscilla”, “Peter Pan”, “Dirty Dancing” “Newsies”). Le scene sono disegnate e realizzate da Vanni Coppo e Renato Ostorero mentre gli effetti speciali sono curati di Alessandro Marrazzo.

Il sound design è di Fulvio Fusaro, il light design di Lorenza Pasquale. La distribuzione è affidata a Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi.

I biglietti sono in vendita on line su circuito Vivaticket www.vivaticket.it e presso la biglietteria del Teatro (piazza Trento Trieste, 52 all’interno del Teatro Nuovo di Ferrara). Per informazioni: 0532-1862055 – biglietteria@teatronuovoferrara.com

VIDEO PROMO IL PRINCIPE RANOCCHIO