Baltur, stagione finita per Vico

La Baltur dovrà fare a meno di Carlos Sebastian Vico per tutta la stagione. La guardia argentina, classe 1986, ha subito una lesione del tendine d’Achille all’inizio della partita di domenica contro San Vendemiano.

A neanche 8 minuti dalla palla a due, il giocatore biancorosso si era accasciato al suolo e la gravità della situazione era stata subito chiara. L’argentino ha lasciato il Pala Ahrcos in barella e lunedì si è sottoposto agli accertamenti che, purtroppo, hanno confermato la rottura del tendine.

La sua stagione con la maglia numero 5 è da considerarsi terminata visto che potrà rivedere il campo soltanto tra sei mesi. Vico, entrato in squadra il 26 gennaio, era al suo debutto casalingo nella Benedetto XIV Cento. Un esordio sfortunato ma la società non manca di far sentire il proprio sostegno. A “Seba”, che nei prossimi giorni si sottoporrà ad intervento chirurgico, va l’abbraccio di tutto il popolo biancorosso.