Le mamme di Ferrara si incontrano su Facebook

Il gruppo Facebook “Le mamme di Ferrara” nasce esattamente 4 anni fa per raccogliere in un unico spazio virtuale tutte quelle figure, afferenti all’ambito territoriale di Ferrara e provincia, in qualche modo legate al mondo della famiglia: mamme di tutte le età e donne in gravidanza, animatori, titolari di locali per famiglie e agenzie di eventi per bambini, baby sitter, insegnanti, operatori sanitari, chiunque insomma possa contribuire a rinsaldare una rete e diffondere conoscenze e riflessioni attorno al complesso mondo della maternità.

L’ideatrice è Antonella Schena, pugliese d’origine e ferrarese d’adozione, con tre bambini da accudire, una casa, un marito, un lavoro da docente di storia dell’arte, e il gruppo che di fatto ha rappresentato un vero e proprio quarto figlio: “Il mio ruolo è quello di moderare le discussioni su temi caldi e introdurre piccole regole di convivenza per rendere gradevole la permanenza nel gruppo. Inizialmente per dare visibilità alle attività che proponevo. Ho conosciuto, grazie alla mia attività per bambini e famiglie “Le Muse-Servizi per la didattica dell’arte”, ovvero laboratori di storia dell’arte per bambini e visite guidate per famiglie in luoghi culturali della città, tante mamme che lamentavano la mancanza di attenzione verso la “categoria”, o comunque la scarsa comunicazione di iniziative per famiglie, di cui spesso si veniva a conoscenza dopo la data in programma. Da ciò il tentativo di individuare un mezzo veloce ed efficace per condividere eventi ed iniziative con altre mamme.”

Lentamente, il gruppo è diventato sempre più nutrito e attivo contando attualmente quasi 2400 presenze e ricevendo giornalmente decine di richieste di accesso. La selezione è piuttosto stringente con un’analisi del singolo profilo che a volte richiede anche qualche giorno di “indagine”, il tutto al fine di preservare le iscritte da attacchi di profili spam, truffe, bombardamenti pubblicitari e post fuori tema che rischierebbero di svilire il senso del gruppo, quello di una piazza virtuale (ma spesso anche reale) dove poter scambiare esperienze, proporre iniziative, suggerire attività, promuovere la propria creatività, offrire ascolto e fare delle sane chiacchiere al femminile.

”Nel nostro gruppo, prosegue Antonella, non ci sono argomenti proibiti, tuttavia nel tempo si è reso necessario esplicitare l’orientamento assolutamente pro-vaccini del gruppo, questo anche grazie all’intervento sempre gradito, chiaro, solerte e altamente qualificato del dottor Michele Franchi, il medico specializzando in igiene e medicina preventiva che gratuitamente chiarisce i dubbi delle mamme rendendo alla portata di tutti, pur mantenendone la scientificità, una materia oggi più che mai osteggiata come quella relativa alle vaccinazioni”.

Oltre al dottor Franchi il gruppo può contare sulla consulenza gratuita di diverse altre professionalità (ad esempio osteopata, ostetrica, pediatra, odontoiatra, oculista, farmacista, logopedista, psicologa ecc…) che sulla bacheca rispondono a quesiti di pubblica utilità, demandando poi i dovuti approfondimenti in privato o al medico di riferimento.

Tra le attività proposte, l’organizzazione di incontri gratuiti di formazione a disposizione dei membri del gruppo (con logopedisti, psicologi, nutrizionisti, esperti di spesa consapevole).

Sono stati inoltre elaborati documenti aperti alla consultazione di tutti i membri, estrapolati dalle conversazioni e dalle richieste di suggerimenti che si sono succedute nel corso degli anni: è possibile trovare, ad esempio, l’elenco degli oculisti per bambini, dei ristoranti kids-friendly, baby sitter, dentisti bravi coi bambini, fattorie didattiche, animazione per i compleanni, suggerimenti per gite fuori porta e altro ancora.

In questo modo, le solite “chiacchiere tra mamme” al bar non vanno perse ma diventano un prezioso patrimonio di suggerimenti messo a disposizione di tutte.

“Ho avuto inoltre modo di constatare –conclude Antonella- come il cuore di una mamma sia infinito e disposto a prendere carico su di sé i problemi di altre mamme e bambini mai visti e conosciuti, ma che in un certo senso vengono “adottati” e aiutati attraverso una solidarietà non lontana, come un banale seppur valido versamento di beneficienza, ma concreta e tangibile. Ricordo, a titolo di esempio, la consegna a Bazzano alla Fondazione Time for Life nel settembre 2013 di un enorme carico di coperte e abbigliamento per i campi profughi siriani. Oppure la raccolta di occhiali da sole del maggio 2016 per un medico ferrarese diretto in Africa ad operare dei bambini agli occhi. O il bonifico di 466 euro effettuato nel febbraio 2016 a nome di tante mamme per il piccolo Alessandro Gilberti, affetto dalla terribile malattia di Krabbe. O ancora la generosa raccolta di viveri e beni di prima necessità per due famiglie bisognose, una di Occhiobello sotto sfratto e con papà disoccupato (dicembre 2015), e una monoreddito di Ferrara con 4 figli e poche possibilità (novembre 2016), i passeggini e i marsupi e fasce inviati al campo profughi di Idomeni in Grecia, i giocattoli e i libri inviati nei luoghi terremotati del Centro Italia e quelli andati a rimpinguare il reparto pediatria di Cona e ancora tantissime piccole iniziative accolte con entusiasmo e rimbalzate di bacheca in bacheca per amplificarne la risonanza”.

“Noi mamme la pensiamo diversamente su un milione di argomenti, ci scanniamo a volte per le piccolezze, sposiamo ora questo ora quell’altro stile di vita, ma ci accomuna la grande empatia che proviamo verso situazioni di disagio che potrebbero essere le nostre, e in un attimo ci facciamo in quattro per abbattere barriere e differenze solo virtuali”.