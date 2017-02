Fabbri contro ErGo: “Numero spropositato di dirigenti”

“Forse è esagerato parlare di carrozzone, tuttavia qualche dubbio sulla gestione di questa organizzazione è più che lecito”. Sono le accuse rivolte dal capogruppo regionale della Lega Nord Alan Fabbri a ErGo, l’azienda regionale che si occupa di fornire servizi per studenti universitari anche a Ferrara, la quale “non brilla per trasparenza” per quanto riguarda il “boom di figure dirigenziali”.

“Su di un totale di 132 dipendenti dell’azienda – attacca l’esponente del Carroccio – ben 28 di essi risultano come figure organizzative ad alta professionalità. In base alla determinazione regionale numero 259 dello scorso anno – continua – per loro si applicano le condizioni previste per i dirigenti della Regione Emilia Romagna, sia per la retribuzione che per il resto”.

Oltre un quinto degli impiegati di Er.Go sono, dunque, funzionari. “Non proprio una situazione equilibrata, insomma, ma cosa incredibile – sottolinea Fabbri – è che alcuni di questi dirigenti, secondo i prospetti indicati nelle varie determinazioni che riguardano ErGo, non avrebbero alcun dipendente sotto la propria responsabilità”.

Da qui, parte l’input per l’interrogazione all’assemblea legislativa, che vede Fabbri come primo firmatario. “Alla luce delle logiche sul risparmio sulle spese del personale e sulla spesa pubblica in generale, si tratta di un’anomalia, e vorremmo capire dalla giunta cosa ne pensa e se non ritenga spropositato il numero di dirigenti di ErGo. In particolare, visti i tanti funzionari che non sono responsabili di alcun dipendente”.

Alan Fabbri chiede che il direttore dell’azienda ErGo Patrizia Mondin vada a riferire in assemblea legislativa anche sulla possibilità, già prevista dalla determinazione regionale numero 257, secondo la quale si possono verificare “diverse assegnazioni dei vari collaboratori del gruppo, sul piano organizzativo e funzionale dell’ente”.