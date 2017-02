‘Family Story’ al Teatro Boldini

Va in scena al Teatro Boldini, mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio alle ore 9.45 per la scuola secondaria di I grado lo spettacolo Family Story di Anfiteatro. Va in scena al Teatro Boldini, mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio alle ore 9.45 per la scuola secondaria di I grado lo spettacolodi Anfiteatro.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Di Bello, vedrà come interpreti Naya Dedemaila e Alice Pavan.

Come suggerisce il titolo, lo spettacolo parla di una famiglia come tante altre. In scena due sorelle, Sara e Simonetta, raccontano il divertente matrimonio dei loro genitori, gli M&M’s, Mario e Matilde e di come si sono conosciuti. Raccontano di quando sono nate, dei dispetti che si sono fatte, dei riti domestici della vita quotidiana, delle domeniche, della nanna, la cagnolina Pupilla, senza scordare le vacanze e i disastri combinati. In un susseguirsi di situazioni divertenti e a tratti esilaranti le due sorelle affrontano anche le difficoltà dei genitori, che hanno deciso di separarsi. Lo spettacolo si fa allora intenso e poetico e si rivolge con affetto a tutti quei ragazzini che vivono questa situazione, per non farli sentire soli, per incoraggiargli, mostrando loro, in prima persona, che alla fine di una tempesta, magari piano piano, il sereno ritorna sempre.

L’Associazione Culturale Anfiteatro nasce nel 2014 dall’incontro tra Giuseppe Di Bello, Michele Ciarla e Naya Dedemailan. Giuseppe Di Bello è stato regista e drammaturgo al Teatro Città Murata di Como contribuendo con decine di produzioni all’affermazione della Compagnia come una delle più importanti a livello italiano. Naya Dedemailan, cubana, è autrice ed attrice teatrale diplomata al Cojunto Dramatico de Camaguey , una delle più importanti compagnie teatrali di Cuba. Michele Ciarla, produttore ed organizzatore teatrale, è stato direttore artistico di prestigiose compagnie di teatro e festival di danza contemporanea.