Previsioni dell’8 febbraio

Ferrara

Condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio, ma con tempo asciutto. Nubi diffuse in serata e in nottata con generale assenza di fenomeni. Temperature comprese tra +3°C e +9°C

Emilia

Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i territorio, locali nevicate in Appennino oltre i 700 metri; nel pomeriggio deboli piogge sulle pianure emiliane, più asciutto altrove. Nuvolosità compatta in serata, possibilità di piogge lungo la costa- Neve oltre i 500 metri in Appennino

Italia

Nuvolosità a tratti compatta su Lombardia, Piemonte e Liguria con locali piogge e nevicate lungo l’arco alpino a partire dai 300-700 metri. Tempo in genere più asciutto al Nord Est.

Al centro cieli prevalentemente nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni lungo i settori costieri del versante tirrenico, tempo prevalentemente asciutto altrove salvo la possibilità di locali piogge in serata tra Umbria, Lazio e Toscana.

Al sud tempo in prevalenza stabile specie sulle regioni peninsulari, peggiora invece sulle Isole maggiori con maltempo in Sardegna e progressivo aumento delle nubi con piogge a partire dalla Sicilia occidentale.

Temperature in diminuzione al Centro-Nord, stazionarie o in lieve rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it