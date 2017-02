La Mille Miglia passa Ferrara, in ricordo di Borsetti

La Mille Miglia, un vero e proprio museo viaggiante unico al mondo con i 450 capolavori di design e meccanica, arriverà a Ferrara la mattina di venerdì 19 maggio per sfilare nel centro storico, per un passaggio che sarà anche un memorial per Cesare Borsetti.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2017, svoltasi oggi (martedì 7 febbraio) a Palazzo della Loggia di Brescia era presente Nicola Borsetti, titolare dell’Agenzia di Comunicazione Studio Borsetti che come di consueto si occuperà dell’organizzazione con il sostegno di Comune e Camera di Commercio, che con grande soddisfazione afferma: “In uno scenario in cui domina una grande concorrenza, Ferrara sarà doppiamente protagonista”.

Oltre a venerdì 19 c’è infatti un’altra data da segnare, quella di giovedì 18 maggio, quando Ferrara ospiterà la tappa del Ferrari Tribute to Mille Miglia e Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge: “Oltre 150 equipaggi a bordo di autovetture soprattutto moderne chiuderanno la prima tappa in piazza e Largo Castello – spiega Borsetti – e dopo il gala ufficiale pernotteranno nella città estense per poi ripartire la mattina del 19 maggio prima dell’arrivo della Mille Miglia”.

La Mille Miglia quest’anno compie novant’anni dalla prima edizione del 1927 e si appresta a disputare la trentacinquesima edizione rievocativa. Sono in forte crescita le iscrizioni: 695 sono le domande di partecipazione e 440 saranno le vetture accettate (tutte costruite tra il 1927 e il 1957), provenienti da 41 Paesi di 5 Continenti. Il percorso della Mille Miglia 2017, illustrato oggi a Brescia, presenta alcune varianti rispetto al 2016. Da giovedì 18 a domenica 21 maggio saranno attraversati più di 200 comuni, 7 regioni italiane e la Repubblica di San Marino. Tra le novità, spiccano le “prove spettacolo” che le vetture in gara disputeranno in alcune piazze storiche italiane. Per il quinto anno consecutivo, a curare la corsa su strada più celebre di ogni tempo, sarà 1000 Miglia Srl, società totalmente partecipata dall’Automobile Club di Brescia.

Le principali novità dell’edizione 2017, oltre al marchio celebrativo del novantesimo compleanno, riguardano l’aspetto sportivo con un sostanzioso aumento del numero di prove cronometrate, che salgono a 112, più 18 rilevamenti in 7 prove a media imposta. La classifica finale, dopo l’applicazione dei coefficienti (invariati dopo le modifiche dello scorso anno) sarà così costituita da un totale di 130 tratti a cronometro. Tra questi, per la prima volta, la Mille Miglia disputerà alcune “prove spettacolo” nelle piazze di Verona, Castelfranco Veneto, Ferrara, Pistoia, Busseto e Canneto sull’Oglio. Le ultime prove cronometrate della Mille Miglia 2017, decisive per la classifica, saranno disputate in un contesto suggestivo: le piste dei Tornado del 6° Stormo dell’Aeroporto Militare di Ghedi.