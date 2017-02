A Ferrara sotto le Stelle tornano i White Lies

Dopo i due intensissimi live dello scorso novembre a Milano e Roma, i White Lies tornano per coinvolgere nuovamente il pubblico italiano il 27 luglio a Ferrara sotto le Stelle, nel Cortile del Castello Estense (inizio concerto ore 21.30).

Ad ottobre 2016 è uscito il quarto album della band inglese, Friends, che è entrato subito in Top20 in molti paesi europei. Riconfermando il loro stile unico sia nella scrittura che dal vivo. A gennaio è uscito il nuovo ed energico singolo “Don’t want to feel it all” https://youtu.be/OPeQ-Tmb30M

Dopo il successo del disco d’esordio, To Lose My Life, accompagnato da hit come Farewell To The Fairground, Death e To Lose My Life, che ha vertiginosamente scalato le classifiche di vendita piazzandosi al numero 1 in Uk, i White Lies pubblicano nel 2011 il loro secondo album, Ritual, prodotto da Alan Moulder (già collaboratore di Depeche Mode, N.I.N., Smashing Pumpkins) anch’esso conquista le classifiche inglesi, piazzandosi in pochi giorni al terzo posto.

Dal vivo il trio originario di Ealing è capace di dipingere atmosfere scure e allo stesso tempo adrenaliniche, rendendo i loro show davvero unici. I testi poetici sono scanditi dalla voce decisa e teatrale di Harry Mc Veigh e accompagnati dal basso e dalla batteria rispettivamente di Charles Cave e Jack Lawrence Brown. Si confermano una tra le live band più emozionanti della new new-wave inglese.

Dopo aver girato il mondo, suonando nelle migliori location e festival, tornano finalmente nel nostro Paese per due show imperdibili.

INFO

Apertura Porte: ore 19.30

Inizio Concerto: ore 21.30

Prezzo biglietto:

Posto Unico – Euro 25,00 + 3,75 diritti di prevendita

Prevendite Autorizzate:

Ticketone – www.ticketone.it – 892.101

Vivaticket – www.vivaticket.it – 892.234

Biglietti disponibili su ticketone.it dalle 10 di mercoledì 8 febbraio, e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 10 di sabato 11 febbraio, e in tutte le rivendite autorizzate dalle ore 10 di sabato 11 febbraio.